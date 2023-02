Terres de mission (n°299) : les idéologies modernes

Terres de Mission reçoit par Skype Jean-Philippe Trottier, journaliste québécois qui vient de publier un livre sur les idéologies contemporaines envisagées notamment comme un détournement du christianisme : “Les illusions dangereuses”. Puis, Gabrielle Vialla, mère de famille et auteur de nombreux ouvrages notamment sur la féminité et sur l’éducation des enfants à la chasteté, présente son dernier ouvrage : “Eduquer la conscience dès l’enfance”. Enfin, Gérard Authier évoque la crise de l’Eglise à l’occasion d’un roman à la fois drôle et tragique sur ce sujet : “Moi, “Bob”, curé de Saint-Frusquin”.