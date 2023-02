La messe “tradi” (tridentine) avec l’abbé Raffray

Un lecteur nous fait suivre ce lien du Forum Catholique vers la vidéo du frère Paul-Adrien et de l’abbé Raffray sur la messe traditionnelle. Le frère Paul-Adrien est dominicain, prêtre depuis 2014. Il ne se sent pas l’âme d’un prédicateur de rue mais est très actif sur les réseaux sociaux. Il a souhaité faire cette vidéo en commun pour parler de la messe traditionnelle.

Le frère Paul Adrien et l’abbé Raffray nous explique la messe tridentine. L’abbé Matthieu Raffray est prêtre depuis 13 ans. Sa particularité, c’est qu’il n’est pas dans une paroisse, mais est professeur. Il enseigne la philosophie, la théologie à Rome, et en France. Ce qu’on appelle “messe en latin” en fait, c’est un abus de langage. Parce que ça s’appelle la messe “tridentine”. Vous avez la messe de forme ordinaire, qui est plutôt en français. Mais elle pourrait être dite en latin. Et puis la messe tridentine, qui est uniquement en latin, et que va nous présenter l’abbé Raffray.