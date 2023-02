L’alléluia enterré

La Fraternité Saint-Joseph Gardien est une communauté avec une communauté de prêtres et une communauté de religieuses. Elle est implanté en Amérique du sud et en France (la communauté a été érigée en association publique de fidèles par Mgr Dominique Rey en 2010). Elle a des charges de paroisses dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Ces prêtres célèbrent la messe de Paul VI et pour un certain nombre d’entre eux la messe traditionnelle. Les prêtres ont gardé cette tradition de l’enterrement de l’alléluia le dimanche de la septuagésime.

Comme chaque année, après les premières vêpres du dimanche de la septuagésime, l’alléluia a été enterré dans les jardin du presbytère.

Dans le rite romain traditionnel, l’alléluia n’est plus chanté jusqu’à la Vigile Pascale.

Photos Fraternité Saint-Joseph Gardien (2022)