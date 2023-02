Rouen : portes ouvertes à l’ICP, mais de loin

L’Institut Catholique s’installe à Rouen, mais ses “portes ouvertes” laissent à désirer, puisqu’elles seront “100% distanciel“, c’est à dire – décryptons la novlangue post-covidienne – pas sur le site.

L’on apprend sur le site du diocèse, en effet, que la journée portes ouvertes du nouveau campus de l’Institut catholique de Paris, qui doit ouvrir à la rentrée 2023 route de Neufchâtel près de la gare de Rouen – dans des bâtiments diocésains actuellement nommés espace du Moineau, se fera entièrement par des conférences en ligne, sur préinscription.

Ce campus a été financé en partie (5.5 millions d’euros) par la métropole de Rouen. Ces bâtiments furent construits sous Napoléon III pour l’école Bossuet, puis ont accueilli le petit séminaire, et depuis 1970 le centre diocésain de Rouen.

“Situé en centre-ville, Route de Neufchâtel, dans un lieu empreint d’un héritage culturel et historique, le nouveau campus de l’ICP fait écho aux campus parisien et rémois. Des travaux d’aménagement ont débuté afin de créer des espaces universitaires accueillants, à taille humaine, fonctionnels et favorisant l’innovation pédagogique.

L’Institut Catholique de Paris ouvre à la rentrée prochaine un nouveau campus, à Rouen. Quatre licences sont en ligne sur Parcoursup

en droit ;

; en histoire de l’art ;

; en sciences de l’éducation

et en sciences sociales, économiques et politiques.

Il accueillera la première année une centaine d’étudiants et jusqu’à 1 000 à terme. Cette nouvelle implantation bénéficie du soutien financier de la Région Normandie et de la Métropole Rouen Normandie. Le projet de campus à Rouen est également développé en partenariat avec des entreprises locales afin que l’offre de l’ICP réponde aux besoins de formation du territoire“.

Bien vu de la part des enseignants et des élèves de l’ICP qui se prêtent à l’exercice en mettant les normands à distance, sinon sous quarantaine, puisqu’ils vont échapper au beurre doux, aux Larmes de Jeanne d’Arc (oui, ils ont osé) et aux affirmations à l’emporte-pièce sur le caractère normand du Mont-saint-Michel.