Nantes : rappel à Dieu de l’abbé Philippe Guépin

L’abbé Philippe Guépin, figure de la Tradition bien connue à Nantes, ordonné en juin 1977 par Mgr Lefèvre, a été subitement rappelé à Dieu ce mardi 7 février à 72 ans.

Ordonné en 1977, il a quitté par conviction non una cum avec l’abbé Belmont la FSSPX en 1980 après avoir desservi pendant trois ans la communauté de fidèles de Bordeaux – l’abbé Belmont est resté en Gironde, tandis qu’en juin 1980 l’abbé Guépin s’installait à la chapelle du Christ Roi, rue d’Allonville à Nantes.

Longtemps provisoire, ce lieu de culte aménagé dans l’ancien hangar d’un menuisier a été amélioré et transformé en vraie église après son rachat par la communauté en 2012. L’abbé Guépin avait aussi sauvé de la ruine et restauré la chapelle Notre Dame des Dons à Treillieres, fondé un foyer et une communauté religieuse à Montauban de Bretagne (35), une autre communauté religieuse à Saint-Aubin des Châteaux au nord de la Loire-Atlantique, une petite école au sud de Nantes et desservait des fidèles en Vendée, à la Baule et en Anjou.

Il entretenait une dévotion particulièrement fervente pour sainte Jeanne d’Arc.

Contre vents et marées, toujours fidèle à son sacerdoce alors que tant d’ecclésiastiques ont cédé aux interdictions “sanitaires” et abandonné leurs fidèles, il avait maintenu, en lieu et place, aux mêmes horaires que d’habitude, la sainte messe pendant le premier confinement, au printemps 2020.

Depuis septembre 2021 il était aidé par un vicaire, l’abbé Henri de la Chanonie.

Requiescat in pace.