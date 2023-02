2 clarisses renvoyées de la vie religieuse par Rome

Deux Sœurs Clarisses à Ravello en Italie, connues pour leur refus d’abandonner leur couvent du XIIIe siècle destiné à être fermé, ont été renvoyées de la vie religieuse par le Vatican.

Le 3 février, les sœurs Massimiliana Panza, Italienne, et Angela Maria Punnacka, une Indienne, ont quitté le couvent de Sainte-Claire à Ravello. Sœur Maria Cristina Fiore, qui a eu 97 ans le 13 janvier et qui vit au couvent depuis 1955, reste temporairement au couvent. Elle est désormais sous la responsabilité d’une nouvelle communauté de sœurs, chargée de s’occuper d’elle jusqu’à ce qu’une décision soit prise concernant sa résidence.

Les trois sœurs étaient les seules à rester dans le couvent qui, il y a un demi-siècle, abritait 42 religieuses clarisses ainsi qu’une école primaire.

En 2021, le Dicastère pour la vie consacrée a ordonné la fermeture du couvent, avec le soutien des sœurs Clarisses d’Italie, en raison de la baisse des effectifs. Un prêtre franciscain du Sanctuaire de Saint-Antoine de Padoue a été nommé pour superviser la fermeture, y compris la disposition de la propriété.

Le couvent comprend une église, une résidence pour les sœurs, une maison d’hôtes, un ensemble de ruines et un vaste espace ouvert donnant sur la mer Tyrrhénienne, dans une zone côtière chic. Grâce aux dons faits aux sœurs au fil des ans, le couvent possède également un hôtel et trois autres entreprises locales qui génèrent environ 200 000 dollars de bénéfices par an. Au total, la valeur de l’ensemble des biens appartenant au couvent est estimée entre 50 et 60 millions de dollars.

Dans un ultime effort pour maintenir le couvent ouvert, les soeurs Panza et Punnacka ont proposé au cours de l’été de céder la propriété du bien directement au Vatican, afin qu’il soit utilisé pour les œuvres de charité papales, tandis que les sœurs seraient autorisées à rester. En fait, le Vatican a dit “oui” à l’acquisition de la propriété, mais “non” à ce que les sœurs restent, et a ordonné que chacune des trois sœurs soit relogée dans trois couvents différents dans diverses régions d’Italie. Panza et Punnacka ont refusé, ce qui a conduit au décret d’expulsion de la vie religieuse.

Les médias locaux rapportent que lorsque la fermeture du couvent a été annoncée en 2021, des rumeurs ont circulé sur des projets de construction d’un complexe hôtelier de luxe sur le site. Le conseil municipal de Ravello s’est prononcé contre la fermeture, invoquant l’importance historique et culturelle du couvent. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, le roi Victor Emmanuel III, la reine Hélène et leur fils, le prince Humbert, se rendaient fréquemment au couvent, où ils soutenaient la reconstruction d’un jardin d’enfants ainsi que la production de vêtements et d’autres fournitures de base pour les pauvres de la ville.

Suite à l’expulsion des deux sœurs du couvent et de la vie religieuse, un ancien maire de Ravello, Paolo Imperato, qui est également à la tête d’une association culturelle, a juré de poursuivre la lutte “pour rétablir la vérité, la justice et la dignité de la ‘désobéissance’ vertueuse des sœurs”.

“Nous agirons sans ‘si’ et ‘mais’ pour revendiquer la vérité de la véritable église, qui ne peut tolérer les purges derrière le faux masque du non-alignement aux ordres des supérieurs – surtout si ces ordres sont discutables sur le plan canonique et répréhensibles sur le plan éthique, au point de ressembler à un témoignage anti-synodal”.

Mme Panza s’est adressée à une petite foule d’habitants qui s’était rassemblée pour les accueillir, elle et Punnacka, vendredi dernier.

“Merci à tous ceux qui nous ont accueillis et soutenus dans la mesure du possible”. “En réalité, nous n’avons pas été transférées mais renvoyées de l’ordre. Dès que nous avons fait le don au pape, notre transfert a été décidé. Nous ne voulions rien prendre, nous sommes nés comme de pauvres franciscains et nous voulons mourir ainsi, mais nous avions tous les droits canoniques de voir cette donation jusqu’à son terme.” “Nos supérieurs pensaient différemment et nous n’avons pas eu la possibilité de faire quoi que ce soit contre l’acte de licenciement. C’est la vérité. Nous avons fait notre part, maintenant vous devez prier pour le couvent”.

Panza et Punnacka sont actuellement hébergées par la famille de Panza, près de Naples, et réfléchissent à ce qu’elles vont faire.