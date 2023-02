Alençon : vente aux enchères d’art sacré ce 11 février

La traditionnelle vente aux enchères d’objets d’art sacré, par maître Biget à Alençon (Orne Enchères) aura lieu ce 11 février à 10h30 (lot 1 à 81) et à partir de 14 heures. Les objets mis en vente sont principalement issus de la collection d’un chanoine du Midi de la France et de Siegried Classen à Cologne.

Parmi les lots mis en vente, outre, comme d’habitude, de nombreux vases sacrés et reliquaires, une châsse reliquaire en ébène estimée 10.000 euros (lot 102), un très bel ostensoir en vermeil de style néogothique (lot 51, estimé 3000 €), deux rares calendriers reliquaires, un rectangulaire (lot 114) et un autre en forme de gloire à trois rangs, avec sa lettre authentique (lot 139), ainsi que plusieurs objets sacrés Art déco, dont un ostensoir et des canons d’autel.

Mais aussi des tableaux – dont une représentation de saint Joachim par François-Xavier Braunmiller (lot 291), des éléments d’autel polychrome représentant saint Louis roi de France (lot 176) et saint Pierre, un chemin de croix polychrome d’église, complet (lot 192-1, 4000 €), un autel orné de panneaux à bas-relief du XVIIe siècle (lot 276, 1500 €), une cloche de chapelle fondue en 1891 dans les Vosges (lot 312), un drap mortuaire pour les enterrements de première classe (lot 331, 1200 €), des chapeaux de cardinaux (lots 416 et 419), divers ornements, voiles huméraux, chapes, mozettes, soutanelles rouges…