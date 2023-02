Le sort de la chapelle Saint-Joseph au Mans entre les mains de l’évêché

L’association Défense et sauvegarde du patrimoine s’oppose au projet de démolition-reconstruction de la chapelle Saint-Joseph, située dans le collège du même nom au Mans. Juste avant le début du conseil municipal, mercredi 8 février, l’association s’est réunie pour protester

Une démolition de l’actuelle chapelle, puis une reconstruction d’un nouveau lieu de culte, est envisagée. La réunion publique du 17 octobre avait suscité l’indignation de nombreux riverains.

Alors que le chef d’établissement, Daniel Pretto, considérait la chapelle « en mauvais état » et « dangereuse », et qu’une restauration serait trop onéreuse, un habitant avait réclamé « un devis de son état et de sa restauration, par un expert indépendant. »

La Ville a fait savoir que la décision revenait à l’évêché.