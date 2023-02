Fausse polémique et bonne réaction

L’EST Républicain s’en prend au diocèse de Besançon, qui a accueilli une conférence d’Alliance Vita et a refusé celle de franc-maçons…

Lundi 30 janvier, une conférence d’Alliance Vita donnée au centre diocésain était perturbée par une quinzaine de manifestants, dénonçant les positions anti-IVG de l’association. Cette dernière avait réservé une salle dans le cadre de son « université de la vie » : un cycle de quatre visioconférences sur la bioéthique, diffusée simultanément dans plusieurs villes de France. Les manifestants ont pénétré dans le centre, ouvert à ce moment-là, et perturbé la réunion pendant une quinzaine de minutes en brandissant des slogans et en tapant sur des casseroles. Le centre diocésain et Alliance Vita ont déposé plainte. Une enquête est en cours.

Quelques jours plus tôt, le centre faisait également parler de lui, cette fois, pour avoir, à la dernière minute, refusé d’accueillir une conférence de Gilles Ducret, grand maître du Grand Prieuré des Gaules, obédience maçonnique chevaleresque et… chrétienne. Comment expliquer ces choix ?