Le diocèse de Besançon recrute

Un délégué diocésain à la pastorale de la santé et à la pastorale des personnes handicapées :

L’association diocésaine de Besançon (ADB) gère tous les moyens nécessaires au fonctionnement matériel de l’Eglise catholique dans le diocèse de Besançon sur 2 départements : le Doubs sauf le pays de Montbéliard et la Haute-Saône hors Héricourt. Le diocèse de Besançon est constitué de 13 doyennés et de 67 paroisses. 140 prêtres, une cinquantaine de salariés et de nombreux bénévoles portent la mission de l’église catholique dans le partage de valeurs telles que l’engagement, l’écoute et la bienveillance.

L’association diocésaine de Besançon recrute un -e Délégué-e Diocésain à la Pastorale de la Santé et à la Pastorale des Personnes Handicapées (DDPS-PPH).

Le candidat idéal serait une personne capable de travailler en équipe, attentive aux personnes, et sensible aux questions de la Pastorale de la Santé.

Les principales missions du DDPS-PPH sont de :

Porter le souci de la Pastorale de la Santé, comme veilleur et éveilleur ; être signe de communion en Eglise en lien les différents acteurs de santé dans le diocèse

Maintenir vivant le lien entre tous les acteurs de la Pastorale de la santé

Impulser une dynamique de cohésion et fédérer les acteurs de la Pastorale Santé

Accompagner les équipes d’aumôneries hospitalières, du service évangélique des malades et de la pastorale des personnes porteuses de handicap en lien avec les personnes qui en ont reçu délégation

Représenter le diocèse dans les instances de la santé publique

Participer aux rencontres nationales, provinciales de la Pastorale Santé ainsi qu’aux rencontres et retraites diocésaines des laïcs en mission

Pour accomplir cette mission ecclésiale, l’ADB recherche une personne si possible ayant les compétences suivantes :

Connaissance de l’Eglise

Connaissance de l’organisation sanitaire et sociale

Formations spécifiques à la fonction, validées ou à acquérir Cycle ThéoFIL TéoFOR CYFFAPASS Parcours Initial

Capacité à animer, mobiliser une équipe, organiser et gérer des réunions

Qualité d’écoute, adaptabilité et disponibilité, diplomatie, rigueur et méthode

Sens de la communication et du contact, discrétion, confidentialité

Maîtrise de l’informatique et des outils d’actualité

Notion de comptabilité

Le poste est sous la responsabilité de la déléguée générale.

Ce poste, en CDI à temps plein est à pourvoir dès que possible. Les bureaux sont situés à Besançon.

Rémunération : Coefficient 210 soit 2195.55 euros bruts.

Aspect spécifique : planning annualisé.

Titulaire du Permis de conduire et ayant un véhicule personnel.

Et un agent technique polyvalent pour assurer la maintenance et l’entretien :

L’association diocésaine de Besançon recrute un agent technique polyvalent qui sera chargé d’assurer :

L’entretien et la maintenance de l’ensemble des locaux à Besançon et sur l’ensemble du diocèse : veille, entretien, réparations.

Le suivi de contrat de maintenance et des obligations réglementaires (incendie, ascenseurs, …)

Le suivi de chantiers.

Les déménagements de mobilier.

L’évacuation et traitement des déchets (tri pour la collecte).

Participer et suivre l’entretien du parc de véhicules : voitures + vélos.

Niveau de formation requis : CAP/BEP dans des spécialités du bâtiment second œuvre (peinture, plomberie, électricité, …) avec une expérience professionnelle dans un ou plusieurs corps d’état et si possible d’une habilitation électrique.

Ce poste nécessite les savoir être suivant :

Logique et bon sens,

Polyvalence, méthode, organisation,

Autonomie, réactivité,

Rigueur,

Sens de la communication et du contact,

Capacité à travailler en équipe mais en autonomie

Capacité à informer et à rendre compte,

Vous serez sous la responsabilité de l’économe diocésain.

Ce poste, en CDI à temps plein est à pourvoir courant février 2023. Il est situé à Besançon.

Rémunération : Coefficient 175 soit 1829 € euros bruts.

Déplacements possibles sur l’ensemble du diocèse – planning du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.

Titulaire du Permis de conduire