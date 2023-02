Une nouvelle crosse pour Mgr Joly

Suite au vol à l’été 2021 des affaires de Mgr Joly – dont sa crosse – le diocèse de Troyes a sollicité quatre artisans aubois pour fabriquer un nouvel insigne épiscopal.

En juillet, l’évêque de Troyes se fait voler sa crosse, rangée dans une sacoche, alors qu’il voyage dans le TGV Paris-Rennes. Sacoche qu’il avait posée avec sa valise à l’entrée de la voiture (le terme wagon est utilisé pour le transport de marchandises) sur le rangement dédié aux bagages.

Éric Pallot, ancien architecte en chef des Bâtiments de France (dessin), la vitrailliste Flavie Vincent-Petit (verre et bois) , Martial et Jérémy de l’entreprise Baty pour la partie ébénisterie ont uni leurs compétences, pour concevoir ensemble une nouvelle crosse épiscopale d’1m90, pour l’évêque de Troyes.

À travers cet objet, ils ont voulu évoquer l’architecture de la cathédrale de Troyes, en représentant la voûte gothique au niveau du crosseron et la présence de Sainte Mâtie (patronne du diocèse de Troyes). La partie la plus décorative, baptisée le nœud, sera en verre pour symboliser le vitrail, avec du jaune d’argent, pour rappeler ceux de la cathédrale et souligner l’idée de transparence et de lumière, qui écarte le mal et les ténèbres. Sainte Mâtie, souvent illustrée avec des roses sera représentée de manière symbolique puisque la crosse sera faite de bois de chêne et de rose.

La réalisation doit être terminée pour Pâques.