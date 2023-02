Trouville : l’église Notre-Dame de Bon Secours en voie de désaffection

La mairie de Trouville sur Mer (Calvados) veut récupérer l’église Notre-Dame de Bon Secours (1866-1884), qu’elle appelle “Bonsecours” dans sa communication officielle, pour la restaurer et en faire un lieu culturel. Le diocèse a donné son accord à son exécration, une procédure de désaffection a été lancée auprès de la préfecture.

Le Pays d’Auge détaille le processus :

“Bien que non protégée au titre des monuments historiques, cette église est un immeuble remarquable dans l’histoire de Trouville-sur-Mer, rappelle Patrice Brière, adjoint en charge des bâtiments, en conseil municipal, ce mercredi 8 février 2023. Suite aux nombreux désordres constatés en intérieur et en extérieur de l’édifice […] et au regard de ces différents éléments, il a été décidé d’entamer une procédure d’exécration, puis de désaffection pour redonner par la suite à l’église une nouvelle destination ».

Ce projet nécessitait d’entamer une procédure de désaffectation de l’église, c’est-à-dire une démarche visant à supprimer l’affectation comme lieu de culte. « La première étape consistait en l’exécration par l’Évêque », rappelle Sylvie de Gaetano, maire. Ainsi, « le clergé a donné son accord favorable pour l’exécration lors du conseil presbytéral en octobre 2022 », poursuit l’adjoint qui annonce qu’un décret d’exécration a été établi par Monseigneur Jacques Habert, évêque de Bayeux et Lisieux.