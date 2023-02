Saint-Isle (Mayenne) : l’église sera détruite

A l’abandon depuis 2004 et trop dégradée désormais pour être restaurée, l’église saint-Isle de Genest-saint-Isle, en Mayenne, a été désaffectée au culte et va être détruite à partir de ce 13 février. La commune conserve une autre église, en bon état, affectée au culte à Saint-Genest.

Le courrier de la Mayenne précise : “l’évêque, l’architecte des Bâtiments de France et le préfet ont donné leur aval : la devenue dangereuse église Saint-Isle bâtie en 1872 et interdite au public depuis 33 ans, est exécrée, désacralisée. Elle peut être déconstruite, démolie. Et ça ne va pas traîner. Les travaux commencent ce lundi 13 février.

« Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous avons pris cette décision », a assuré Nicole Bouillon, maire du Genest-Saint-Isle, lors d’une réunion publique. La quarantaine de Genestois présents à la salle des fêtes ont pu constater, diaporama à l’appui, que l’édifice est bien trop dégradé pour être sauvegardé à des coûts raisonnables pour la commune ou l’évêché“.

Les objets religieux seront dispersés : une grande part reviendra au diocèse de Laval, la cloche fondue à Laval dans une autre église de Mayenne sous le contrôle de la DRAC, quelques objets à l’abbaye de Clermont et la clôture du choeur, ainsi que les plaques mémorielles, iront dans l’église saint Genest.

La sépulture d’un certain Prosper Audroyer – probablement un ancien curé – sera relevée et transférée au cimetière.

Après quoi, les soubassements de l’église seuls seront conservés pour en marquer la mémoire. Il n’est pas prévu de reconstruire un lieu de culte, même plus petit, en lieu et place.