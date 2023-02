Lannion (22) : une chapelle à vendre ?

Le Télégramme de Brest s’interroge sur la vente possible de la chapelle des Fontaines, à Lannion dans les Côtes d’Armor (diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier). Construite dans la seconde moitié du XXe siècle, elle n’est presque plus utilisée de nos jours.

Au passage, le quotidien morlaisien précise : “dans la paroisse de la Bonne-Nouvelle, qui regroupe neuf communes autour de Lannion, trois lieux de culte, construits après le Concordat [après 1905 en réalité], sont propriétés du diocèse.

L’église Saint-Marc de l’île Grande, en Pleumeur-Bodou, reconstruite en 1909, et deux édifices lannionnais : l’église Saint-Yves, à Ker-Uhel (1985) et la chapelle Notre-Dame des Fontaines (1976), dans le quartier HLM du même nom. Le presbytère, situé sur les quais de Lannion, près de l’église Saint-Jean-du-Baly, appartient également en propre à l’Église“.

Deux chapelles vendues à Guingamp par le diocèse, dont une détruite

L’économe du diocèse de Saint-Brieuc, Loïc Blin, indique au Télégramme que le diocèse possède 17 des 400 lieux de culte du département. Le diocèse en a vendu deux il y a une dizaine d’années, des chapelles situées à Guingamp dans le quartier des maisons Castor et du Roudourou – cette dernière a été acquise en 2006 par le syndicat mixte d’aménagement du stade du Roudourou pour 70.000 euros afin de la détruire afin d’améliorer l’accessibilité du stade; il s’agissait d’un bâtiment préfabriqué, sans clocher. L’autre, dans les cités Castor, un curieux édifice ovale surmonté d’un fin clocher, avait été fermée en 2003 pour raisons de sécurité et mise en vente par le diocèse – elle a été mise hors d’eau par son nouveau propriétaire qui l’a transformée en lieu culturel.

“Récemment à Trévou-Treguignec une famille arrivée de Paris a fait l’acquisition du presbytère que nous avons mis en vente”, précise Loïc Blin qui s’empresse d’indiquer que le diocèse fait attention aux projets des acquéreurs quant aux biens mis en vente.