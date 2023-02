Ornans (Doubs ) : le saint patron des vignerons, c’est saint Vernier

Dans bien des vignobles de France, les vignerons fêtent saint Vincent, saint Urbain (en Alsace), saint Martin de Tours, saint Roch depuis l’épidémie du phylloxéra – il protège des épidémies et des épizooties, et même localement saint Sébastien. Mais dans la vallée de la Loue, dans le Doubs (diocèse de Besançon), autour d’Ornans, le saint patron de la vigne et des viticulteurs, c’est saint Vernier, fêté le 22 janvier cette année.

Saint Vernier, ou Verny ou Garnier, est né en Rhénanie. Il est tué en 1287 par trois brigands qui l’interceptent à la sortie de la messe, l’attachent à un pilier la tête en bas pour lui faire vomir la sainte Hostie, et n’y arrivant pas, lui ouvrent les veines. Son culte s’est répandu en Comté et en Auvergne.

“Il y a plusieurs statues de lui dont une de saint Vernier jeune homme, vigneron: habit, chapeau, vigne. Saint Vernier, dit saint Verny en Auvergne, patron des vignerons est représenté avec l’habit traditionnel: jaquette, haut-de-chausses, jarretières, guêtres, souliers de cuir et chapeau de feutre; ses attributs: une serpette, un tonnelet de vin dit bousset, un chien couché à ses pieds, un bouquet de fruits à la main gauche, il s’appuie sur un tronc écoté”, détaille Nominis.

La confrérie de saint Vernier d’Ornans a été créée en 1583, rappelle le diocèse de Besançon, “dans le but de venir en aide aux veuves et aux orphelins de ceux qui travaillaient la vigne. Aujourd’hui, la Saint Vernier célèbre une messe solennelle une fois par an en janvier, à la date de la Saint Vincent, tour à tour dans chaque village de la Vallée“. Une autre, semblable, existait à Arbois. Celle d’Ornans cesse ses activités en 1962, mais renaît en 1978.

Au moment où renaît la confrérie, il n’y a plus de vigne. Mais le vignoble renaît à Vuillafans avec l’association Ruranim, puis avec la mairie d’Ornans qui plante en 2015 et 2019. De premières nouvelles vendanges ont lieu en 2020. Aujourd’hui, près de 300 bouteilles sont vendues par François Aubert, vigneron à Vuillafans et Ornans.