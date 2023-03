Floreffe (Belgique) : une paroisse bientôt sans lieu de culte ?

La déchristianisation tous azimuts en Belgique engendre des situations aussi dramatiques que cocasses, des vraies histoires… belges en somme. A Floreffe près de Namur la paroisse va se retrouver sans lieu de culte.

En effet l’église de la ville-centre est impraticable et fermée – en 2014, c’était le cas des trois églises de la commune, le Carmel a été vendu – ce monastère construit en 1902-1908 pour accueillir les carmélites de Montélimar chassées par la loi de Séparation et agrandi dans les années 1960 était mis en vente 850.000 euros, et la grange chapelle où la paroisse comptait se replier le sera bientôt aussi.

Le séminaire de Namur qui en est propriétaire compte vendre les lieux, et en attendant a interdit à la paroisse d’y célébrer la messe.

