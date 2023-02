Le FBI et les catholiques tradis

Notre confrère Le Salon Beige revient sur la publication début février d’une note du FBI américain sur les “catholiques radicaux-traditionalistes” (RTC). Ce 13 février, Mgr Knestout, évêque de Richmond, réagit à la publication de cette note :

L’évêque de Richmond, Mgr Barry Knestout, a réagi le 13 février à la note du FBI de Richmond assimilant les catholiques allant à la messe en latin à des terroristes en puissance, note déjà retirée suite à la levée de boucliers :

“Les personnes de toutes confessions ont longtemps trouvé refuge dans les protections constitutionnelles de notre grande nation. Nous cherchons tous à partager le don de la vie de Dieu, à profiter des fruits de la liberté qu’offre notre nation et à nous entraider pour assurer le bien commun.

J’ai été alarmé de lire les rapports écrits à la fin de la semaine dernière sur le contenu du mémo interne créé par le Richmond Field Office du Federal Bureau of Investigation. J’ai également été surpris d’apprendre la mention de la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre (FSSP), une communauté religieux qui célèbre la forme traditionnelle de la messe catholique. La FSSP a servi avec dévouement pendant de nombreuses années les paroisses de notre communauté catholique et les fidèles de notre diocèse qui apprécient cette forme de la messe catholique dans notre diocèse.

Le document qui a fuité devrait être troublant et offensant pour toutes les communautés de foi, ainsi que pour tous les Américains. Je suis reconnaissant au procureur général de Virginie et aux 19 procureurs généraux qui ont demandé au gouvernement de rendre public tous les documents liés à la production de ce mémo. Si des preuves d’extrémisme existent, il faut les éliminer, mais pas au détriment de la liberté de religion. Une préférence pour les formes traditionnelles de culte et le respect des enseignements de l’Église sur le mariage, la famille, la sexualité humaine et la dignité de la personne humaine ne sont pas synonymes d’extrémisme.

La liberté religieuse est une question importante reconnue chaque année en juin par la Conférence des évêques catholiques des États-Unis (USCCB), au cours de laquelle mes frères évêques et moi-même valorisons et célébrons la Semaine de la liberté religieuse. Plus récemment, le 16 janvier 2023, les États-Unis ont célébré la Journée de la liberté religieuse avec le président de l’USCCB pour la liberté religieuse, le cardinal Timothy M. Dolan, notant qu’”il n’y a pas de liberté sans la vérité”. J’espère que nous arriverons à la vérité du mémo publié la semaine dernière.

Notre foi et notre Église nous incitent à être un peuple de paix et à défendre la dignité humaine. Nous ne tolérons pas la violence. Comme l’a écrit le pape François dans sa lettre de 2017 pour la célébration de la Journée mondiale de la paix, ‘la violence profane le nom de Dieu’ et ‘… le nom de Dieu ne peut être utilisé pour justifier la violence. Seule la paix est sainte.’

Je demande à tous les représentants nationaux du Commonwealth de Virginie à la Chambre et au Sénat d’exercer leur rôle de surveillance, de condamner publiquement cette menace pour la liberté religieuse et de veiller à ce que de telles offenses contre le libre exercice de la religion protégé par la Constitution ne se reproduisent plus. Le racisme, le sectarisme religieux, la violence et la discrimination n’ont pas leur place dans notre Église ou nos enseignements.”