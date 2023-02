Retour sur des rumeurs concernant la messe traditionnelle

Dans la lettre des Veilleurs parisiens du 15 février, on peut lire quelques inquiétudes liées à des rumeurs d’une nouvelle constitution apostolique sur la messe traditionnelle qui pourrait être publié pendant la Semaine Sainte.

A l’heure où l’Eglise est extrêmement divisée, un nouveau texte pontifical sur cette question serait extrêmement périlleux… Rappelons l’épiscopat est en miette, la parole pontificale peu audible en raison de multiples interventions contradictoires sur beaucoup de sujets, et l’unité liturgique autour du seul rite romain de 1969 absolument impossible (le novus ordo “originel” n’est que peu célébré, la créativité liturgique foisonne…). Un nouveau tour de vis aura un effet nucléaire y compris pour une part des fidèles (non attachés à la forme traditionnelle de la messe) mais qui ne comprennent plus toute ses décisions qui divisent.

Il me faut vous reparler des rumeurs concernant une constitution apostolique qui s’abattrait à nouveau sur le rite traditionnel à propos desquelles je suis constamment interrogé avec inquiétude. Elle sortirait le 3 avril, nous dit-on. Eh bien, je ne peux que répéter que les rumeurs romaines à ce sujet sont vagues et contradictoires. Et surtout, je ne peux que demander : à supposer que ce soit sérieux, qu’est-ce que ça changera ?

Car nous avons déjà connu la fulmination de trois documents : le motu proprio Traditionis custodes, les Responsa de la Congrégation pour le Culte divin et la Lettre apostolique Desiderio desideravi. Tout est déjà dit et redit : seule la messe traditionnelle est permise, et encore pour un temps seulement, et pas dans des églises paroissiales, et pas les autres sacrements ! Bien sûr ces documents ont poussé des évêques à prendre des mesures désagréables, mais le rite traditionnel est toujours bien vivant. S’il faut donc qu’intervienne à nouveau un texte solennel qui répètera ce qu’on dit les documents précédents, sera donnée la preuve de l’impuissance de l’autorité à écraser l’infâme. La constitution apostolique qui pourrait s’intituler par exemple : Consitui definitive, « J’ai définitivement décidé », recommencerait une fois encore : « J’ai définitivement décidé que cette abominable liturgie, qui par malheur attire les jeunes et fait naître des vocations, doit être abolie complétement, absolument, perpétuellement ».

La vérité est que cette liturgie continuera à prospérer pour la plus grande gloire de Dieu. Summorum Pontificum avait reconnu qu’elle avait le droit d’être célébrée, et c’était tant mieux. Traditionis custodes lui a retiré ce droit, et c’est tant pis. E pur si muove ! Les fidèles de Saint-Germain-en-Laye, auxquels on ne veut pas donner d’église et qui font dire la messe tous les dimanches à 11h, devant la porte fermée de la chapelle vide de l’hôpital, 20 Rue Armagis, en sont une vivante parabole.

Nous protestons donc sans relâche pour la liberté pleine et entière de l’immortelle liturgie romaine. Les chapelets se disent à cette intention en de nombreux lieux. À Paris, ils sont récités à Saint-Georges de La Villette, dans l’église, le mercredi à 17h. Devant Notre-Dame du Travail, par le collectif Paris Tradition 14, tous les dimanches à 18h15. Devant les bureaux de l’archevêché, 10 rue du Cloître-Notre-Dame, du lundi au vendredi, de 13h à 13h 30.