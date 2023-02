Des cloches normandes pour Mossoul

La fonderie Cornille-Havard à Villedieu-les-Poëles en Normandie annonce que “les quatre cadrans et les trois nouvelles cloches de l’église du couvent Notre-Dame de l’Heure (Al Saaa’) sont prêts à partir pour Mossoul (Irak).

Cette initiative de restauration de l’héritage culturel et religieux de Mossoul est portée par l’UNESCO en accord avec l’ordre des Dominicains présent sur place. Les trois cloches sonneront Si3, Ré#4 et Fa#4 et auront respectivement un diamètre de 760 mm, 602 mm et 525 m. Les cadrans sont fabriqués traditionnellement en tôle émaillée“.

Les cloches portent les noms des archanges Gabriel, Michel et Raphaël. La construction de l’église Al Saaa s’était achevée en 1873 et son horloge avait été offerte par la France en 1882 – elle était rapidement devenue un repère pour les habitants de Mossoul et a été maintenue par des générations d’habitants, chrétiens ou non. La restauration de l’église doit s’achever en décembre 2023.