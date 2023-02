Une nouvelle cloche pour Fontevraud

Depuis 2019, le projet de recréer la sonnerie de l’abbaye de Fontevraud, avec six cloches, est mené avec la mise en place progressive de cloches, fondues en Normandie par Cornille-Havard (Villedieu les Poëles) et décorées par des artistes actuels – l’abbaye, (mal) gérée par la région des Pays de Loire, est un musée d’art contemporain. La cloche tout juste fondue, Gabrielle, a été ornée par Paul Cox.

Le site de l’abbaye de Fontevraud donne des détails sur le projet : “tout a débuté avec la coulée d’une cloche, prénommée Aliénor et sonnant un Do 4, par la fonderie Cornille-Havard à Villedieu-les-Poêles en Normandie. Cet airain constitue le point de départ d’un projet colossal : la fonte d’une nouvelle sonnerie composée d’un total de six cloches pour le beffroi de l’abbatiale.

Durant les quatre prochaines années, le public découvrira l’avancée de ce projet-événement, faisant dialoguer patrimoine et création. À toute volée permet une immersion dans le patrimoine campanaire, si peu visible, où les aspects musicaux, liturgiques, historiques, techniques seront abordés. Les coulisses du projet de la nouvelle sonnerie et la création contemporaine seront aussi dévoilées.

Cette exposition permet de découvrir au travers de documents inédits, de photos, de vidéos et de cloches ainsi que d’objets dûment choisis, toute la magie de la création d’un airain“.

La création de la troisième cloche est déjà en cours : “le décor de la troisième cloche, réalisée par la fonderie Cornille Havard et nommée Pétronille, est cette année confié à l’artiste Makiko Furuichi. Première abbesse de Fontevraud de 1115 à 1149, Pétronille de Chemillé incarne la figure du guide spirituel. L’artiste a choisi de représenter un dragon qui vient s’enrouler autour de la cloche, allusion au serpent que l’on retrouve sur la crosse de la religieuse, conservée au musée des Beaux-arts d’Angers, mais aussi dans le Livre des Nombres de l’ancien testament“.