Une cérémonie interconfessionnelle solennelle s’est tenue hier à Abu Dhabi, marquant l’inauguration de la Maison de la famille abrahamique, un complexe qui représente une étape importante dans le dialogue interconfessionnel aux Émirats arabes unis, où le souvenir de la visite du pape François est très présent. Le foyer familial abrahamique est l’un des résultats de la visite du pape aux Émirats en février 2019.

L’inauguration à laquelle participent les autorités religieuses et civiles est suivie d’une série d’événements au cours du week-end : islamique le vendredi, juive le samedi et chrétienne le dimanche.

Situé sur l’île de Saadiyat, le complexe devait initialement ouvrir en 2022, mais des problèmes de construction l’ont retardé.

C’est là que François a signé le Document sur la fraternité humaine avec le grand imam d’al-Azhar Ahmed al Tayeb, en présence de plus de 400 chefs religieux, dans le but de promouvoir la coexistence entre les peuples et de lutter contre l’extrémisme.

Mgr Paul Hinder, vicaire d’Arabie du Sud, a décrit le complexe comme un lieu d’apprentissage, de dialogue et de culte pour les fidèles de diverses religions, avec une mosquée, une église et une synagogue.

Le projet, œuvre de Sir David Adjaye OBE, est conçu pour favoriser la solidarité et la rencontre, tout en préservant la particularité de chacune des trois confessions. Une fois ouvert, il accueillera des activités quotidiennes et des conférences internationales afin de promouvoir la coexistence culturelle et religieuse dans les différentes communautés.

Après la cérémonie d’ouverture, une conférence sera organisée demain sur les relations interconfessionnelles.

Samedi, la communauté juive locale tiendra les prières de Shabbat dans la nouvelle synagogue, sous la direction du grand rabbin Yehuda Sarna. Dimanche, une cérémonie aura lieu avec l’arrivée dans la synagogue d’un rouleau de la Torah offert par le président des EAU, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Les EAU ont normalisé leurs relations avec Israël en 2020 dans le cadre des accords d’Abraham négociés par l’administration Trump.

Un Haut Comité de la fraternité humaine gérera le foyer familial abrahamique.