Pays-Bas : fin des assemblées dominicales en l’absence de prêtre

Le cardinal néerlandais Willem Eijk, archevêque d’Utrecht, a déclaré dans une lettre du 14 février qu’il s’engageait à supprimer les célébrations dominicales sans prêtre au cours des cinq prochaines années, afin que la messe puisse “occuper la place centrale qui lui revient” parmi les catholiques locaux, malgré les protestations de certains membres de l’archidiocèse.

Dans les régions d’Europe qui ont connu une forte baisse des vocations sacerdotales, les catholiques se réunissent régulièrement pour des célébrations de la parole et de la communion, dirigées par un diacre ou un laïc. Les lectures de l’Écriture et la proclamation de l’Évangile sont suivies de la distribution de la sainte communion, consacrée lors d’une messe précédente. Lorsqu’aucun prêtre n’est disponible pour célébrer la messe dominicale, les communautés catholiques peuvent être autorisées à organiser des services de parole et de communion, conformément aux directives locales et au “Directoire pour les célébrations dominicales en l’absence de prêtre” publié en 1988 par le dicastère de la liturgie du Vatican.

Malgré la prévalence croissante de ces liturgies dans certains endroits, Mgr Eijk, le primat des Pays-Bas, a d’abord signalé son intention de mettre fin aux célébrations dominicales sans prêtre dans une lettre pastorale de 2019, alors que son archidiocèse marquait une Année de l’Eucharistie. Le cardinal a dévoilé un plan pour l’élimination progressive de ces célébrations dans une lettre datée du 27 octobre 2022, qui, selon lui, est le fruit d’une consultation dans l’archidiocèse. Il a annoncé qu’

“à partir du 1er janvier 2028, les services de la parole et de la communion le dimanche ne seront autorisés que dans des situations exceptionnelles.” “J’espère qu’ainsi la célébration de l’Eucharistie retrouvera davantage sa place centrale les dimanches et solennités dans l’archidiocèse d’Utrecht comme la célébration du mystère pascal le jour du Seigneur, le dimanche, jour où nous commémorons spécialement que le Seigneur est ressuscité d’entre les morts”.

Mgr Eijk souhaite transformer les 326 paroisses de l’archidiocèse en 48 communautés plus grandes, chacune dotée d’un seul “centre eucharistique”. Dans une lettre pastorale, le cardinal a déclaré :

“Lorsque j’ai parlé au pape, j’ai prévenu que les anciennes structures de l’Église n’existeraient plus au moment où je prendrais ma retraite – et qu’en 2025, les deux tiers de nos églises auraient été retirées du culte divin. Le pape a été choqué, mais a répété que nous devions aller de l’avant et ne pas céder à la nostalgie d’un passé qui ne réapparaîtra jamais.”

Les catholiques d’autres régions des Pays-Bas sont également confrontés à la perspective de fermetures d’églises. L’évêque Jan Hendricks a annoncé en septembre que 60 % des églises de son diocèse de Haarlem-Amsterdam devaient fermer dans les cinq prochaines années en raison de la diminution du nombre de fidèles, de bénévoles et de revenus.

Le cardinal Eijk a également attiré l’attention des médias lorsqu’il a demandé au pape François de “clarifier” l’interprétation de son exhortation apostolique Amoris laetitia. Il a récemment demandé aux évêques belges de retirer un texte autorisant la bénédiction rituelle des couples homosexuels et a suggéré que le pape rédige une encyclique sur la théorie du genre.