Bol de riz pour une association pro-immigration

Le collège catholique Saint Jean La Salle à Guidel dans le Morbihan est sous tutelle lasallienne (les frères des écoles chrétiennes).

Pour le Vendredi Saint, un bol de riz-concert est organisé, et l’argent collecté est distribué à différentes associations locales ou internationales. Sur le prix du ticket de cantine de 4.70 euros, 3.70 euros seront versés aux associations.

L’équipe de la commission solidarité du collège soutient trois projets :

L’orphelinat « des Brebis de St Michel » (AEH) qui oeuvre à Haïti auprès des enfants depuis le séisme de 2010.

« La-démarche » pour Loane afin de continuer à la participation de l’achat de son fauteuil adapté.

L’association SOS Méditerranée

