Mutualisation de l’Enseignement catholique des diocèses de Blois et de Tours

M. Bernard Le Floch a souhaité cesser, à la rentrée 2023, sa mission de Directeur diocésain, après six années au service de l’Enseignement catholique de Tours.

Si vous avez aimé la fusion des séminaires diocésains, vous apprécierez la mutualisation de l’enseignement catholique (en attendant la fusion des diocèses)… Mgr Jordy , archevêque de Tours, et Mgr Batut , évêque de Blois, ont annoncé que les directions diocésaines de l’Enseignement catholique des deux diocèses auront un directeur commun à la rentrée scolaire 2023-2024, à savoir Bruno Chauvineau , l’actuel directeur diocésain de l’Enseignement catholique à Blois. « Il ne s’agit ni d’une absorption, ni d’une fusion, mais d’une mutualisation », ont-ils précisé.

L’Enseignement catholique doit aujourd’hui faire face à ces nombreux défis tels que la diminution du nombre d’enfants et de jeunes scolarisés, et la nécessaire et urgente revalorisation du métier d’enseignant…

Plus que jamais, la mise en commun de nos moyens est à l’ordre du jour. Cela vaut en particulier pour les diocèses dans lesquels la place de l’Enseignement catholique reste relativement modeste par rapport à ceux de l’Ouest de la France par exemple. Cette mise en commun se vit déjà dans notre Province : depuis quelques années déjà, des dossiers sont mutualisés à l’échelle de la région. Le diocèse d’Orléans et celui de Bourges sont sous l’autorité d’un même directeur interdiocésain.