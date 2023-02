Quimper : le diocèse recrute un sacristain pour la cathédrale

Le diocèse de Quimper recrute un nouveau sacristain pour la cathédrale Saint-Corentin, où récemment des reliques de saints bretons ont été volées dans une chapelle latérale.

Voici la fiche de poste :

Sous l’autorité du Curé de la paroisse et du Recteur de la cathédrale, vous avez en charge la préparation matérielle des célébrations ainsi que la sécurité, l’ordre et l’entretien courant de la cathédrale et des bâtiments annexes (sacristie, chapelle neuve, cour intérieure …).

À ce titre, vous assurez les tâches suivantes :

Préparation et présence aux offices religieux (semaine, samedi, dimanche) et aux fêtes liturgiques

Préparation et présence aux célébrations de baptêmes, mariages, funérailles….

Entretien de la cathédrale et des bâtiments annexes

Suivi de la sécurité des lieux et présence vigilante durant les heures de présence sur le site

Profil

Vous portez un intérêt particulier à la vie de l’Église et vous êtes à l’aise avec la dimension liturgique du poste.

Vous savez gérer votre temps et votre charge de travail de manière autonome et organisée tout en sachant rendre compte et respecter les consignes données. Vous avez le sens du relationnel permettant de vous adapter à vos différents interlocuteurs (prêtres, fidèles, visiteurs, bénévoles…). Vous êtes flexible et savez vous adapter aux imprévus.

Conditions

Rémunération selon qualification et expérience.

Poste en CDI à temps partiel basé à Quimper (moyenne de 27 heures hebdomadaires).

Travail 3 jours par semaine et un dimanche sur deux et les jours fériés.

Poste compatible avec un autre poste à temps partiel.

Candidatures à adresser par courrier ou par e-mail en indiquant la référence « Sacristain cathédrale Quimper » :

Evêché, Economat/RH (K Croizat-Viallet), 3 rue de Rosmadec 29000 Quimper

[email protected]

Date limite de candidature : 10 mars 2023