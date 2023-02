Quimper : le diocèse promeut une conférence sur Marx et l’athéisme

Le diocèse de Quimper promeut les évènements organisés par l’association Credi 29 qui fait des conférences sur le dialogue interreligieux. Début février, le diocèse a fait la promotion d’une conférence sur Marx, Freud, Nietzsche et l’athéisme. Prévue le 9 février, elle a été reportée sine die.

Voici l’annonce de la conférence :

“Marx, Nietzsche, Freud et la religion BILAN ET ACTUALITE

(Jeudi 9 février – 20 h) CONFÉRENCE REPORTÉE À UNE DATE ULTERIEURE

Faculté des Lettres Victor Ségalen à Brest

(Libre participation aux frais)

Ce sont les hommes qui font la religion, telle est la grande thèse de ces trois grandes figures de la modernité, commune d’ailleurs aux sciences des religions. La religion est un phénomène historique, anthropologique, social, psychologique. La religion prise comme objet est-elle un sujet épuisé ? Peut-on simplement parler d’athéisme ? Comment ces idées soutiennent-elles aujourd’hui notre manière de penser comme nos comportements quotidiens ?

Philippe Gaudin, agrégé de philosophie et docteur de l’EPHE, est directeur de l’Institut d’Etude des Religions et de la Laïcité – Ecole Pratique des Hautes Etudes – PSL

Ses recherches comme son travail de formateur portent sur la laïcité, les faits religieux et les politiques publiques qui s’y rapportent ; ainsi que sur les philosophies de la religion”.