L’alerte d’un grand canoniste sur le projet d’une Église synodale

Carlo Fantappiè, professeur de droit canon à l’Université de Rome Trois et à l’Université Grégorienne, membre de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales et auteur d’ouvrages importants notamment sur l’histoire de l’Église, du point de vue du droit, vient de publier un ouvrage dans lequel il étudie la mise en place du processus synodal.

Il point cinq risques derrière ce processus qui vise à réformer le gouvernement de l’Eglise :

Fantappiè propose trois « précautions d’emploi » :

« Même si elle n’est soutenue que par des minorités au sein de l’Église, il ne faut pas sous-estimer le danger issu d’une vision désacramentalisée de l’Église qui voudrait plus ou moins consciemment se calquer sur une communauté démocratique pleinement inscrite dans le contexte des formes modernes du gouvernement représentatif. C’est pour cette raison que les partisans d’une telle vision de la synodalité ont tendance à contester la structure hiérarchique et cléricale, à réduire le rôle de la doctrine de la foi et du droit divin, à négliger la centralité de l’Eucharistie et à concevoir l’organisation ecclésiale sur le modèle congrégationnel (une Église d’Églises) ».