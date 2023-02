Enseignante assassinée au Lycée St Thomas d’Aquin: communiqué de Monseigneur Marc Aillet

Communiqué de l’évêque de Bayonne :

Comment ne pas être terriblement choqué, atterré, voire traumatisé par le drame qui s’est produit ce matin même au lycée Saint-Thomas d’Aquin de Saint-Jean-de-Luz, où une enseignante, professeur d’espagnol, a été poignardée par un élève de ses élèves avant de succomber à ses blessures ?

En l’état actuel des choses, nul ne connaît les circonstances précises de cette tragédie, ni les éventuelles motivations de l’agresseur, dont le geste effroyable apparaît manifestement insensé et totalement incompréhensible.

Il va de soi que la famille de la victime, les élèves et leurs parents, ainsi que les enseignants et l’ensemble du personnel de l’établissement, peuvent compter sur la compassion, la solidarité et les prières de leur évêque comme des prêtres et des fidèles du diocèse.

+ Marc Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron