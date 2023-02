Une cagnotte pour sauver le plus ancien sanctuaire Templier d’Ile-de-France

La chapelle Templière de Fourche est une commanderie du XIIe siècle située en forêt de Fontainebleau entre le Vaudoué et Boissy-aux-Cailles, ressuscitée par Claude-Clément Perrot et les bénévoles de son association, le Centre de Recherche et de Documentation Médiévales et Archéologique (CRDMA) de Saint-Mammès. De nombreux éléments ont été restaurés ou reconstitués par l’association, comme le reclusoir, la croix qui marque l’emplacement du cimetière, les pierres tombales, la cuvette de la chapelle ou encore la statue de la Vierge en Majesté.

Actuellement, les ruines sont consolidées jusqu’à 6 mètres, mais les parties hautes du clocher et du pignon se dégradent et nécessitent l’intervention d’une entreprise. L’urgence est de consolider les joints, pour des travaux qui ont reçu l’accord des Bâtiments de France, mais qui ont été estimés à 33 000 euros. Une cagnotte en ligne a donc été lancée.