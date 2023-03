Estonie : la nouvelle église de la FSSPX achevée en septembre 2023

La lettre Missions qui vient de paraître donne des nouvelles de la nouvelle église de la FSSPX à Tallinn (Estonie) dont nous abordions la construction il y a six semaines dans nos colonnes. La crypte est déjà utilisée pour la célébration des messes dominicales.

La construction avance assez vite, le gros oeuvre est déjà bâti : “la construction avance et les derniers travaux avaient pour objet l’installation de la tuyauterie et d’une partie des canalisations, celle du réseau électrique en cave et la réalisation du sol.

Avant cela, le toit (construction de la [charpente], isolation thermique et étanchéité) avait été posé, donc l’essentiel du gros œuvre est terminé ! Si saint Joseph le veut, l’église sera prête au mois de septembre. Mais nous essayons d’aménager la crypte déjà utilisée pour la messe dominicale, notre chapelle actuelle – 27 m2 seulement – étant devenue plus que petite. La salle en sous-sol fait 93 m2, donc largement deux fois plus“.