FSSPX au Nigeria : une chapelle en cours de construction à Port-Harcourt

La FSSPX a fondé en 2012 un prieuré qui dessert en 2022 sept centres de messes. Ses oeuvres croissent, notamment à Port-Harcourt qui compte 60 fidèles et où la communauté a acheté un terrain et entrepris la construction d’une chapelle.

La lettre Missions de février 2023 donne des nouvelles des travaux – le gros oeuvre est fini :

“À Port-Harcourt, ce que les fidèles trouvent peut-être le plus éprouvant, c’est le fait que la messe dominicale ait toujours lieu le soir. Sans doute cela a-t-il quelque peu freiné notre croissance car il faut de la conviction pour braver la nuit et l’insécurité des rues pour venir à la messe un dimanche soir.

Quoi qu’il en soit, on peut compter sur soixante, soixante-dix fidèles(dont un tiers de pré-adolescents) à la messe du dimanche et une vingtaine encore à celle du lundi matin. Tous ces défis ne servent qu’à inciter nos fidèles à davantage de sacrifices et de prières. Le ciel a vu leur zèle et entendu leurs prières.

Et, aujourd’hui, les fidèles de Port-Harcourt peuvent se flatter de la distinction d’être la première communauté traditionnelle, au Nigeria, qui ait acheté un terrain et construit une église à partir de rien. Les travaux de construction sont toujours en cours. Nous avons construit le plancher, moulé les parpaings et nous travaillons actuellement à la structure de l’édifice, colonnes et poutres, qui soutiendront le toit.

Nous devons tout cela au grand saint Joseph qui a financé le projet jusqu’à présent et nous continuons à faire appel à lui et à la générosité de ceux qui liront ces lignes pour nous aider à terminer le travail” (SOS Africa).

En juin 2022 la FSSPX dressait un état des lieux de ses dessertes au Nigeria lors des dix ans du prieuré, qui venait alors d’emménager dans un nouveau bâtiment avec chapelle et salles de classe :

“Les prêtres desservent sept centres de messe en plus du Prieuré.

Le plus important est celui de Lagos, le New-York de l’Afrique de l’Ouest. Si le Prieuré accueille un peu plus de 250 fidèles le dimanche de manière régulière, la communauté de Lagos n’est plus bien loin derrière avec une assistance de 220 fidèles.

C’est du reste de cette communauté que la mission recueille le fruit le plus précieux de son apostolat : les vocations sacerdotales. Deux de ses jeunes fidèles sont déjà dans nos séminaires tandis que deux autres se préparent au Prieuré à les y rejoindre.

La capitale fédérale, Abuja, reçoit une visite hebdomadaire mais dans des circonstances difficiles. La mission n’est pas propriétaire de la chapelle qui est trop petite pour être aménagée plus qu’elle ne l’est.

De plus Abuja est dans la partie musulmane du Nigéria où la pression sociale et l’insécurité rendent la vie difficile aux catholiques. Cependant notre petite communauté de 80 fidèles se développe gentiment.

Onitsha, Port-Harcourt et Oji River reçoivent aussi la visite des prêtres. La première tous les dimanches, les autres par alternance. Nous comptons environ 250 fidèles en tout.

A Port-Harcourt, la communauté des fidèles réunit une soixantaine de personnes jeunes et vraiment convaincues. Ces jeunes parents sont en ce moment même en train de construire une église, avec les ressources très limitées dont disposent les Nigérians.

Enfin, il y a des voyages irréguliers, de prospection dirait-on, à Accra au Ghana (anglophone) et à Cotonou au Bénin (francophone). Autour d’un petit noyau de fidèles convaincus vient se joindre à chaque visite un nombre très irrégulier de curieux“.