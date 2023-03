Insolite : une relique de la mule du Pape vendue aux enchères

Le récit de la rancune de la mule du Pape envers Tistet Védène qui l’a maltraitée sept ans auparavant, décrit par Alphonse Daudet dans les Lettres de mon Moulin en 1869, est passé à la postérité. Une relique de la mule du Pape – pas Boniface, mais Pie VI, a été vendue aux enchères ce mercredi 22 février lors de la vente d’art sacré de Chinon (37).

Au-delà de la parcelle des chaussures d’extérieur du pape Pie VI, lors de la vente, deux calendriers reliquaires sont partis à 1950 € (hors frais), un devant d’autel en dentelle à 220 €, un fragment de l’abbaye de Port Royal à 110 €, une très belle parure d’autel avec six chandeliers à fut torse 1300 €, une ampoule-reliquaire et sa monstrance de forme peu courante, avec fleurs de lys, 600 €, un chemin de croix signé Hartmann en bronze à 320 € et un autre, plus classique, en chromolithographie à plus de 600 euros.