Autun (71) : les nominations diocésaines

Voici les nominations du diocèse d’Autun, qui recouvre la Saône-et-Loire.

Complémentaires :

33 – En accord avec Mgr Aristide Gonsallo, évêque de Porto-Novo (Bénin), le Père Rock Sinha est nommé vicaire aux paroisses Saint-Jean (Montceau-les-Mines), Saint-Luc (Saint-Vallier), Saint-Marc (Blanzy) et Saint-Matthieu (Sanvignes-les-Mines), dans le doyenné de Montceau.

34 – Le Père François Bouchard est nommé vicaire à la paroisse Saint-Etienne (Mâcon) dans le doyenné de Mâcon. Il est envoyé au service de l’ensemble scolaire Notre-Dame-Ozanam.

35 – Le Père Ludovic Bard est nommé vicaire à la paroisse Saint-Vincent-de-Paul (Mâcon) dans le doyenné de Mâcon. Il est envoyé au service de l’école Jeanne-d’Arc et de l’aumônerie de l’enseignement public des collèges et lycées de Mâcon.

Les Pères François Bouchard et Ludovic Bard vivront en équipe avec le Père André Guimet. Ils résideront à la cure de la paroisse Saint-Etienne (Mâcon).

36- Le père Fidy-Hervé RAFIDIMALALA est nommé curé de la paroisse de Saint-Marcel.

37- Le Père Bernard Sulpis est nommé Vicaire Episcopal pour l’Arroux-Loire, le Brionnais et le Charolais.

Le Père Léon Andrianarimanana demeure curé de la paroisse Saint Jean-Baptiste-des-Trois-Rivières à Verdun-sur-le-Doubs.

Conseil Episcopal

Autour de l’évêque, sont membres du Conseil Episcopal :

Père Grégoire Drouot

Père René Aucourt

Père Honoré Boudi

Père Jean-Robert Courtot

Père Dominique Nguyen

Père Bernard Sulpis

Madame Brigitte Foret

Madame Vilma Montesin

Madame Agnès Dewé

38 – Le Père Stéphane Boyer, prêtre au travail et prêtre auxiliaire dans la Paroisse de Saint-Marcel (Saint-Marcel) dans le doyenné du Chalonnais-Est est nommé à la paroisse du Bon-Samaritain (Saint-Rémy) dans le doyenné de Chalon. Il garde sa mission comme prêtre au travail.

39 – Madame Blandine Bosdonnat, est nommée Laïque en Mission Ecclésiale, au titre de Responsable de l’Aumônerie au Centre Hospitalier de Mâcon. Elle succède à Madame Frecon-Plesse que nous remercions pour son engagement.

40 – En accord avec Mgr Hervé Giraud, évêque de Sens-Auxerre, le père Ivan Roulier est nommé aumônier de la Villa Medicis à Autun.

41 – En accord avec Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, et le modérateur de la Communauté de l’Emmanuel, le père Louis-Pierre Dupont est nommé chapelain au Sanctuaire de Paray-leMonial.

Effectives cet automne (Eglise d’Autun numéros 11 et 12/2022)

23 – Le père Laurent Renaud, vicaire à la paroisse Sainte-Marie-sous-Dun (La Clayette) dans le doyenné du Brionnais, est envoyé pour un temps de ressourcement à la Maison d’accueil “Le Petit Béthanie” à Mesnil-Saint-Loup dans le diocèse de Troyes.

24 – En accord avec le modérateur de la Communauté de l’Emmanuel, le père Jean-Michel Payeur, curé de la paroisse Saint-Symphorien-en-Côte-Chalonnaise (Givry-Mercurey), dans le doyenné du Chalonnais-Ouest, a été nommé par Monseigneur Yves Le Saux, évêque du Mans, vicaire à la paroisse de Loué.

25 – En accord l’archevêque de Paris et le modérateur de la Communauté de l’Emmanuel, le père Emmanuel Dumont est nommé vicaire aux paroisses Saint-Lazare (Autun), Notre-Dame-de-laDrée (Epinac), Notre-Dame-du-Morvan (Lucenay), au doyenné de l’Autunois.

26 – En accord avec le Supérieur provincial de la Congrégation Societas Christi, le père Richard Fyda est nommé au service des communautés polonaises de Montceau et du Creusot. Il résidera au Creusot.

27 – Madame Dominique Cador est nommée Laïque en Mission Ecclésiale, responsable du service diocésain du catéchuménat.

28 – Madame Stéphanie Gugny est nommée Adjointe en pastorale à la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique.

29 – Depuis le 1er mai, Monsieur Robert White est nommé Laïc en Mission Ecclésiale, au service diocésain de la formation.

30 – Madame Violaine Bourmault est nommée Laïque en Mission Ecclésiale, responsable diocésaine des Aumôneries de l’Enseignement Public et responsable de l’Aumônerie de l’Enseignement Public de Mâcon.

31 – Madame Nicole Séjourné est nommée Laïque en Mission Ecclésiale, déléguée épiscopale pour le dialogue interreligieux.

32 – Le père Nicolas Goury est nommé exorciste pour le diocèse.

INFORMATIONS

En accord avec le modérateur de la Communauté de l’Emmanuel, le père Claude Proux entre dans la période de la retraite. Il résidera à Paray-le-Monial.

Le Père Gilbert Lépée, après plusieurs années au service de la paroisse Saint Just-de-Bretenière à Chalon-sur-Saône, est nommé, dans le diocèse de Moulins, prêtre auxiliaire à la paroisse de Moulins, aumônier hospitalier et auprès de communautés religieuses.

Nos plus chaleureux remerciements vont aux Pères Benoît Guédas, Gilbert Lépée, Roman Szarzynski et Tomasz Tobys, de la mission polonaise, et au Père Philippe Remels (sj) ainsi qu’à Anne Perrot pour leur mission fidèlement accomplie au service de notre diocèse.

22 – Le père Jean-Robert Courtot est nommé délégué épiscopal pour la pastorale des jeunes et des vocations.

Effectives au 1er septembre 2022 :

1 – Le père Nicolas Berthier, curé de la paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal (Etang-sur-Arroux), dans le doyenné de l’Autunois, est nommé curé de la paroisse Saint-Symphorien-en-Côte-Chalonnaise (Givry-Mercurey), dans le doyenné du Chalonnais-Ouest.

2 – Le père Rémy Fernandes, curé de la paroisse Saint-Bernard-en-Bresse (Cuiseaux), dans le doyenné de la Bresse, est nommé curé de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine (Charolles) et de la paroisse de la Sainte-Famille-en-Nord-Charolais (Génelard), dans le doyenné du Charolais.

3 – Le père Eric Herth, curé de la paroisse Saint-Vincent-des-Buis, dans le doyenné du Chalonnais-Ouest, est nommé curé de la paroisse Saint-Bernard-en-Bresse (Cuiseaux), dans le doyenné de la Bresse.

4 – Le père Hugues d’Halluin, après une période de service pastoral dans le diocèse de Toulon, est nommé curé de la paroisse Saint-Vincent-des-Buis, dans le doyenné du Chalonnais-Ouest.

5 – Le père Thomas Nlandu, vicaire à la paroisse Saint-Etienne (Mâcon), au doyenné de Mâcon, est nommé vicaire aux paroisses Saint-Jean (Montceau-les-Mines), Saint-Luc (Saint-Vallier), Saint-Marc (Blanzy) et Saint-Matthieu (Sanvignes-les-Mines), dans le doyenné de Montceau.

6 – Le père Jean-Noël Devillard, prêtre auxiliaire à la paroisse Saint-Jean (Montceau-les-Mines) et à la Saint-Matthieu (Sanvignes-les-Mines), dans le doyenné de Montceau, entre dans la période de la retraite. Il résidera à Changy.

7 – Le père Yves Garruchet, curé des paroisses Saint-Jean (Montceau-les-Mines) et Saint-Matthieu (Sanvignes-les-Mines), dans le doyenné de Montceau, est nommé curé de la paroisse Notre-Dame-en-Chalonnais (Chalon-sur-Saône), dans le doyenné de Chalon.

8 – Le père Jean-Louis Moulinier, curé de la paroisse Saint-Jean-XXIII (Ouroux sur Saône), dans le doyenné du Chalonnais-Est, est nommé prêtre auxiliaire à la paroisse Notre-Dame-en-Chalonnais (Chalon-sur-Saône), dans le doyenné de Chalon. Il est déchargé de sa mission comme aumônier du Centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand.

9 – En accord avec Monseigneur Marcellin Randriamamonjy, évêque de Fénérive-Est (Madagascar), le père Honoré Boudi, vicaire à la paroisse de la Sainte-Trinité (Saint-Germain-du-Bois), dans le doyenné de la Bresse, est nommé curé de la paroisse Saint-Jean-XXIII (Ouroux-sur-Saône), dans le doyenné du Chalonnais-Est. Il conserve sa mission de vicaire épiscopal pour la Bresse et le Chalonnais-Est.

10 – Le père Noël Gautheron, doyen du Chalonnais-Est et vicaire à la paroisse Saint-Jean-XXIII (Ouroux-sur-Saône), dans le doyenné du Chalonnais-Est, est nommé vicaire à la paroisse de la Sainte-Trinité (Saint-Germain-du-Bois), dans le doyenné de la Bresse.

11 – Le père Guy-Blaise Bruce, vicaire à la paroisse Notre-Dame-en-Chalonnais (Chalon-sur-Saône), dans le doyenné de Chalon, est nommé vicaire à la paroisse Saint-Paul (Chalon-sur-Saône), dans le doyenné de Chalon.

12 – Le père Dominique Auduc, curé de la paroisse Notre-Dame-en-Chalonnais (Chalon sur Saône), dans le doyenné de Chalon, est nommé curé des paroisses Saint-Jean (Montceau-les-Mines), Saint-Luc (Saint-Vallier), Saint-Marc (Blanzy) et Saint-Matthieu (Sanvignes-les-Mines), dans le doyenné de Montceau. Il est également nommé aumônier du Centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand.

13 – Le père Bernard Binon, curé des paroisses Saint-Luc (Saint-Vallier), Saint-Marc (Blanzy), dans le doyenné de Montceau, est nommé curé de la paroisse Saint-Philibert-en-Tournugeois (Tournus), dans le doyenné du Mâconnais. Il conserve sa mission d’accompagnement auprès du Service diocésain des Pèlerinages et auprès de la Direction diocésaine de l’Enseignement Catholique.

14 – Le père Dominique Oudot, curé de la paroisse Saint-Philibert-en-Tournugeois (Tournus), dans le doyenné du Maconnais, est nommé prêtre auxiliaire aux paroisses Saint-Benoît (Cluny), Saint-Augustin-en-Nord-Clunysois (Ameugny) et des Saints-Apôtres-en-Haut-Clunysois (Matour), dans le doyenné du Mâconnais. Il conserve sa mission d’aumônier national du Mouvement Chrétien des Retraités.

15 – Le père Elysée Guendjande, vicaire aux paroisses Saint-Benoît (Cluny), SaintAugustin-en-Nord-Clunysois (Ameugny) et des Saints-Apôtres-en-Haut-Clunysois (Matour), dans le doyenné du Mâconnais, est nommé vicaire à la paroisse du Sacré-Cœur (Paray-le-Monial), dans le doyenné du Charolais.

16 – Le père Jean-François Delangle, prêtre auxiliaire à la paroisse du Sacré-Cœur (Paray-le-Monial) dans le doyenné du Charolais, entre dans la période de la retraite. Il résidera à Gueugnon.

17 – Le père Jean-François Dessolin, prêtre auxiliaire aux paroisses Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus (Gueugnon) et du Bon-Pasteur (Toulon sur Arroux), dans le doyenné de l’Arroux-Loire, est nommé prêtre auxiliaire aux paroisses Saint-Lazare (Autun), Notre-Dame-de-la-Drée (Epinac) et Notre-Dame-du-Morvan (Lucenay-l’Evêque), dans le doyenné de l’Autunois.

18 – En accord avec Monseigneur Luc Crépy, évêque de Versailles, le père Étienne Lhomme est nommé vicaire à la paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal (Etang-sur-Arroux), dans le doyenné de l’Autunois. Il conserve sa mission auprès de l’Ensemble Scolaire Catholique d’Autun (Saint-Sacrement-Saint-Lazare).

19 – Le Père Bernard Veaux, curé de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine (Charolles) et de la paroisse de la Sainte-Famille-en-Nord-Charolais (Génelard), dans le doyenné du Charolais, entre dans la période de la retraite. Il résidera à Culles-les-Roches.

20 – En accord avec l’archevêque de Paris et le modérateur de la Communauté de l’Emmanuel, le père Étienne Kern est nommé Recteur du Sanctuaire et Supérieur des Chapelains à Paray-le-Monial.

21 – Le père Grégoire Drouot est nommé administrateur de la paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal (Etang-sur-Arroux), dans le doyenné de l’Autunois.

Information :

Le Père Benoit Guédas, après plusieurs années passées dans le diocèse comme recteur du Sanctuaire du Sacré-Cœur Supérieur des chapelains à Paray-le-Monial est envoyé pour une nouvelle mission au Québec.