Bayeux (14) : les nominations du diocèse

Outre un nouveau vicaire général arrivé en février dernier, le père Olivier Ruffray, voici les nominations diocésaines de Bayeux-Lisieux :

Nomination

À compter du 1er septembre 2022, le père Louis Cabouret est nommé prêtre coopérateur des paroisses St Michel en pré-Bocage et Ste Marie des Vents. Il réside au presbytère de Villers-Bocage.

Envois en mission

À compter du 1er septembre 2022 :

Frédéric Lebastard est archiviste diocésain.

Sœur Mariette du Carmel Saint-Joseph est membre du service de l’évangélisation de l’enfance.

Mme Stéphanie Hermay est responsable de la pastorale des jeunes.

Mme Coralie Terrier est chargée de communication au sein de la pastorale des jeunes.

Mme Nathalie Henry est la coordinatrice en pastorale des jeunes pour le pôle missionnaire de Falaise.

Joseph Poidevin, chargé du patronage de Lisieux, est le coordinateur en pastorale des jeunes pour le pôle missionnaire de Lisieux.

Mathieu Besnard est co-responsable du foyer Saint-Gilles avec sœur Faratine.

Mme Amélie de Labarthe est adjointe diocésaine en pastorale pour la direction diocésaine de l’enseignement catholique.

Mme Sonia Dumesnil est chef de projet Jubilés 2023-2025 pour le sanctuaire de Lisieux.

Jean-Baptiste Clerval est chargé d’animer l’équipe diocésaine pour le processus diocésain 2022-2023 « Vivre et Annoncer l’Évangile aujourd’hui ». Mme Sonia Dumesnil, Marine et Olivier de Marcellus et le père Laurent Lair font partie de cette équipe.