Cahors : les nominations diocésaines

Voici les différentes nominations du diocèse de Cahors :

Février 2023

L’abbé Pierre BOUIN, ayant atteint l’âge prévu par le droit, a présenté sa renonciation à sa charge de curé du groupement paroissial de Vayrac. Il est nommé, à compter de ce jour, administrateur de ce même groupement paroissial.

Pastorale de la santé :

En accord avec la direction de l’hôpital et avec M. Serge Clergé, diacre et délégué diocésain à la pastorale de la santé, Mme Stéphanie GRÉGOIRE, habitant Mayrignac-le-Francal, est nommée pour trois ans, à compter du 1er mars 2023, aumônier de l’Institut Camille Miret à Leyme. Cette nomination fait suite au départ de Mme Elisabeth Desrumeaux. M. l’abbé Barthélémy Dinama Khondé demeure prêtre accompagnateur de l’équipe d’aumônerie.

Novembre 2022 :

Le père Hubert de Salaberry, de l’ICRSP, vice-chancelier est en outre délégué pour signer les autorisations de mariage mixte, les dispenses de mariages avec un non-baptisé ou les autres autorisations concernant les demandes de mariages, selon le droit, à compter du 10 novembre 2022, en remplacement du père Vincent Thomas.

Pastorale liturgique et cérémonies pontificales :

L’abbé Bertrand Cormier, responsable diocésain de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle, est nommé cérémoniaire de l’évêque, à compter du 1er novembre 2022, en remplacement de l’abbé Jean-Malo de Beaufort qui occupait cette fonction depuis septembre 2018.

Catéchuménat des adultes :

L’abbé Jean-Jacques Kerveillant est nommé prêtre accompagnateur du service diocésain du catéchuménat des adultes (qui demeure sous la responsabilité de Mme Suzanne Lamartinière), à compter du 1er novembre 2022, en remplacement de l’abbé Michel Charpentier qui occupait cette fonction depuis février 2018 (et demeure aumônier du Carmel du Sacré-Cœur de Figeac et délégué épiscopal à la vie consacrée).

Par mandement

Chanoine Michel Cambon, Chancelier

+ Laurent CAMIADE

Secours Catholique :

Mme Brigitte Visentini, avec l’accord de Mgr Camiade (évêque de Cahors) et de Mgr Lacombe (administrateur du diocèse de Montauban), est nommée par le Conseil d’Administration du Secours Catholique Caritas France, présidente de la délégation Quercy (diocèses de Cahors et Montauban), pour trois ans, à compter du 10 novembre 2022.

Août-septembre 2022 :

Par décision de Mgr Laurent Camiade,

évêque par la Miséricorde de Dieu et la grâce du siège Apostolique

Chancellerie de l’évêché :

Le chanoine Hubert de SALABERRY, de l’ICRSP, qui résidera à Baladou à compter de la mi-octobre 2022 est nommé, à partir de sa date d’arrivée, avec l’accord de ses supérieurs, vice-chancelier en remplacement du chanoine Vincent Thomas, envoyé en mission d’études et d’enseignement.

Protection des mineurs :

Mme Suzanne Lamartinière, tout en poursuivant sa responsabilité au service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat est nommée pour trois ans à compter du 1° septembre 2022, Déléguée Épiscopale à la Prévention et la Lutte contre les Abus.

Cette fonction nouvelle concerne la mise en œuvre d’une charte diocésaine, la promotion de l’équilibre dans les relations d’autorité, la mise en place d’outils de sensibilisation et enfin, lorsque cela se présente, la gestion de cas d’abus ou d’infraction sexuelle. Cette mission est à exercer en lien étroit avec l’évêque qui en reste le responsable et doit prendre les décisions, ainsi qu’avec le vicaire général et l’ensemble des conseils, services et paroisses partie prenantes dans les situations de contact avec des mineurs ou des personnes vulnérables.

Paroisses :

L’abbé Jean-Baptiste YATIA, fidei donum du diocèse de Douala (Cameroun), est nommé, en accord avec son évêque, vicaire à la paroisse Notre-Dame des neiges (Gourdon) et au groupement paroissial de Catus-Cazals, à compter du 1° septembre 2022. Il accomplit en outre, selon le souhait de son évêque, une mission d’études en droit canonique à l’Institut Catholique de Toulouse. Il résidera à la maison paroissiale Saint-Siméon de Gourdon.

L’abbé Simon-Pierre COLY, fidei donum du diocèse de Ziguinchor (Sénégal), est nommé, en accord avec son évêque, vicaire au groupement paroissial de Figeac, à compter du 1° septembre 2022. Il résidera au presbytère de Figeac.

L’abbé Romain MANGA, fidei donum du diocèse de Ziguinchor (Sénégal), détaché pour finir son doctorat en philosophie et résidant à l’évêché de Cahors, durant les mois qui viennent, sera disponible en priorité pour le service de la paroisse Saint-Martin en vallée d’Olt (Prayssac).

Par mandement

Chanoine Michel Cambon, Chancelier

+ Laurent CAMIADE