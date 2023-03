Les moniales du Barroux rendent hommage au Pape Benoît XVI

Dans leur lettre La Font de Pertus (n°123, février 2023), les Moniales bénédictines du Barroux rendent hommage au Pape Benoît XVI :

Chers amis,

Une lampe s’est éteinte sur la terre. Une étoile nouvelle brille au firmament. Comment ne pas nous réjouir ? Tant pour Benoît XVI, qui peut recevoir la récompense de ses labeurs, que pour nous qui sommes toujours éclairés par ce saint pape, mais de plus haut désormais. La lampe éclairait ceux qui sont dans la maison, l’étoile illumine l’univers.

Le double patronage du pape défunt formait à lui seul un programme : saint Joseph, le silencieux et efficace gardien de Jésus et de Marie, et saint Benoît, le Père des moines d’Occident, adonnés à la recherche de Dieu et évangélisateurs de l’Europe. Dans son Discours au monde de la culture prononcé aux Bernardins le 12 septembre 2008, Benoît XVI rappelait que la culture européenne s’était formée dans les monastères et, de là, s’était étendue au continent. Comment ? Sans y prendre garde, en quelque sorte. L’objectif des moines “était de chercher Dieu, quærere Deum. Au milieu de la confusion de ces temps où rien ne semblait résister, les moines désiraient la chose la plus importante : s’appliquer à trouver ce qui a de la valeur et demeure toujours, trouver la Vie elle-même. Ils étaient à la recherche de Dieu. Des choses secondaires, ils voulaient passer aux réalités essentielles, à ce qui, seul, est vraiment important et sûr. […] Derrière le provisoire, ils cherchaient le définitif.”