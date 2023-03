Carcassonne : les nominations du diocèse

Voici les nominations du diocèse de Carcassonne, parues en deux vagues.

Première vague :

Sœur Marista SOLOMON, op, ayant été appelée à d’autres fonctions par sa Congrégation, Mme Françoise VIEULES est nommée Déléguée épiscopale à la Pastorale des Jeunes, pour une durée de trois ans, à compter du 1er septembre 2022.

Il est créé une équipe d’accompagnement des prêtres aînés composée de Mlle Emilienne SANCHEZ, Mlle Anne SICRE, M. le Docteur. Michel VIEULES, et M. l’abbé Thierry EBERSOHL.

A compter du 1er septembre 2022, les paroisses Sainte-Croix-en-Narbonnais, Saint-Vincent­-en-Narbonnais et Notre-Dame-de-la-Clape sont confiées à une équipe de prêtres nommée selon le canon 517 § 1 du Code de Droit Canonique de 1983, dont le modérateur est le R.P. Aimé-Césaire METENA KIPATA, cmf.

Cette équipe est composée de MM. les abbés Henri KAPENGA et Georges RIEUX, de M. le chanoine Olivier ESCAFFIT, des RR.PP. Pierre ANDRIES, ofm conv., Daniel GAL, ofm conv., Robert ESSOUGOU AMOGO, cmf., et Joachim GRENDOTI, cmf.

Le R.P. Maria-Joseph PARAMANNANDHAM, sma, rejoint l’équipe presbytérale Lauragais­Razès, à compter du 1er septembre 2022, en qualité de curé in solidum.

Le R.P. Eleuthère OUENSAVI, sma, prêtre étudiant, est nommé prêtre associé au Territoire du Lauragais-Razès, à compter du 1er septembre 2022.

Seconde vague :

A compter du 1er septembre 2022, les paroisses Saints-Pierre-et-Paul-des-Etangs, Sainte-Thérèse-en-Corbières et Saint-Régis-en-Lézignanais sont confiées à une équipe de prêtres nommée selon le canon 517 § 1 du Code Droit Canonique et composée comme suit :

M. l’abbé Simplice AKPAKI, modérateur ;

MM. les abbés Bernard DUMEC, Marian FRUNZA et Jean-Louis TINDANO, curés in solidum ;

MM. les abbés Louis LOPEZ et François LANKOANDE, prêtres associés ;

M. l’abbé Bayalé NAME, prêtre associé pour une durée d’un an.

Mme Marie-Bernadette PELISSON est nommée Déléguée épiscopale à la pastorale de la santé ; elle prend la succession de M. Alain WINTER que tous remercient vivement de la générosité, de la qualité et de la fidélité de son service. « J’étais malade et vous m’avez visité » Mt 25, 36