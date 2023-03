Toulouse : nouveau conseil presbytéral et nominations diocésaines

Voici les nominations diocésaines de Toulouse depuis la rentrée.

Au 31 janvier 2023 :

Par décision de Mgr Guy de KERIMEL, Archevêque de Toulouse, sont publiées, ce 31 janvier 2023, ces informations :

Le Fr. Timothée LAGABRIELLE O.P. a été nommé Directeur national de l’Hospitalité du Rosaire.

Mgr Guy de KERIMEL a nommé le Fr. Philippe JAILLOT O.P. Administrateur de la Paroisse Notre Dame du Rosaire.

Au 17 janvier 2023 :

M. l’abbé Régis l’HUILLIER a été nommé Chanoine titulaire du Chapitre métropolitain de la cathédrale Saint-Étienne.

a été nommé Chanoine titulaire du Chapitre métropolitain de la cathédrale Saint-Étienne. M. le Professeur François MOOG a été nommé Recteur de l’Institut Catholique de Toulouse.

Au 18 décembre 2022 :

NOMINATIONS

Prêtres

M. l’abbé Vincent GALLOIS est nommé, en plus de ses autres missions, Doyen de Banlieue Sud-Est.

est nommé, en plus de ses autres missions, Doyen de Banlieue Sud-Est. M. l’abbé François de LARBOUST est renouvelé dans sa mission de Doyen de Notre-Dame d’Alet.

est renouvelé dans sa mission de Doyen de Notre-Dame d’Alet. M. l’abbé Arthur de LEFFE est nommé, en plus de ses autres missions, Doyen de Muret.

est nommé, en plus de ses autres missions, Doyen de Muret. M. l’abbé Thierry PORRAL est nommé, en plus de ses autres missions, Doyen du Comminges.

est nommé, en plus de ses autres missions, Doyen du Comminges. M. l’abbé Vincent du ROURE , nouveau prêtre, est nommé Vicaire à l’Ensemble paroissial de Grand Selve et Aumônier de l’Arche en Pays toulousain.

, nouveau prêtre, est nommé Vicaire à l’Ensemble paroissial de Grand Selve et Aumônier de l’Arche en Pays toulousain. M. l’abbé Arnaud RICHARD est nommé, en plus de ses autres missions, Conseiller religieux pour le District Pyrénées de la Fédération des Scouts d’Europe.

est nommé, en plus de ses autres missions, Conseiller religieux pour le District Pyrénées de la Fédération des Scouts d’Europe. Le Fr. Étienne RICHER c.b , est nommé Doyen de la Faculté de Droit canonique de l’I.C.T.

, est nommé Doyen de la Faculté de Droit canonique de l’I.C.T. Le P. Romuald WAMBO, clarétain, est nommé, en plus de ses autres missions, Aumônier de la Coordination des Communautés d’Afrique et de Madagascar.

Diacres Permanents

M. Philippe FORO est nommé, en plus de ses autres missions, Aumônier diocésain de Lourdes–Cancer–Espérance.

Laïcs [et religieux]

Mme Anne-Claire DESMAZIÈRES est nommée Chargée de mission au Service Annonce et Croissance de la Foi pour le Catéchuménat des adultes.

est nommée Chargée de mission au Service Annonce et Croissance de la Foi pour le Catéchuménat des adultes. Le Fr. Daniel ELZIÈRE, Frère des Écoles Chrétiennes, est nommé Aumônier provincial des Gitans et des Gens du Voyage.

INFORMATIONS

M. le Chanoine Marcel BAURIER a quitté sa charge de Recteur de Saint-Bertrand de Comminges pour raison de santé.

a quitté sa charge de Recteur de Saint-Bertrand de Comminges pour raison de santé. M. le Chanoine Stéphane AYOUAZ assure le service dominical à la cathédrale Notre-Dame, sous la responsabilité du Curé de l’Ensemble paroissial de Saint-Bertrand de Comminges : M. l’abbé Florent HOUNKPONOU .

assure le service dominical à la cathédrale Notre-Dame, sous la responsabilité du Curé de l’Ensemble paroissial de Saint-Bertrand de Comminges : . Mme Maïté RUËLLAN demeure au service de l’Ensemble paroissial Saint-Bertrand de Comminges.

En novembre 2022 :

Prêtres

Fr Marcel MASERI, Frère de l’Institut des Frères de Bene-Yosefu, est nommé Vicaire de l’Ensemble paroissial Notre-Dame Étoile du matin à partir d’octobre 2022.

M. l’abbé Philippe PARANT, Curé de Saint-Exupère, est nommé en outre Doyen de Toulouse – Centre et Responsable de la Commission de Pastorale Liturgique et Sacramentelle.

Laïcs

Mme Anne VILLERS est nommée Assistante du Vicaire général chargée des Laïcs en Mission Ecclésiale et des Services diocésains en remplacement de Mme Dina RIZK.

Santé

Sr Pauline ARULDOSS est nommée à l’aumônerie de l’Hôpital de Purpan.

est nommée à l’aumônerie de l’Hôpital de Purpan. M. Michel DOUILLARD est nommé au Service diocésain de la Diaconie et Chargé de Mission pour le Service Évangélique des Malades.

est nommé au Service diocésain de la Diaconie et Chargé de Mission pour le Service Évangélique des Malades. M. Christophe ÉMO est renouvelé dans sa mission à l’Hôpital Marchant.

est renouvelé dans sa mission à l’Hôpital Marchant. M. Philippe GUILLEUX est nommé membre de l’équipe d’aumônerie de la Clinique Saint-Exupéry.

est nommé membre de l’équipe d’aumônerie de la Clinique Saint-Exupéry. Sr Noélie KABORE est nommée membre de l’équipe d’aumônerie de la clinique Pasteur.

est nommée membre de l’équipe d’aumônerie de la clinique Pasteur. M. Sébastien LAMISSE est nommé Responsable diocésain des Aumôneries d’Hôpitaux.

est nommé Responsable diocésain des Aumôneries d’Hôpitaux. Sr Grace Mary MARIA est nommée à l’aumônerie du C.H.U. de Toulouse, sur le site de Purpan-Garonne.

est nommée à l’aumônerie du C.H.U. de Toulouse, sur le site de Purpan-Garonne. M. François de SAINT-BLANQUAT est renouvelé dans sa mission au service des aumôneries de l’I.U.C.T.-Oncopole, S.S.R. Estella et Clinique Médipôle Garonne.

est renouvelé dans sa mission au service des aumôneries de l’I.U.C.T.-Oncopole, S.S.R. Estella et Clinique Médipôle Garonne. Mme Brigitte VALADE est renouvelée dans sa mission à l’aumônerie du C.H.U. de Toulouse, sites de Rangueil – Larrey et de Salies-du-Salat.

est renouvelée dans sa mission à l’aumônerie du C.H.U. de Toulouse, sites de Rangueil – Larrey et de Salies-du-Salat. Mme Françoise ZARROUATI est nommée au service de l’aumônerie des cliniques situées dans le Doyenné Rive Gauche.

INFORMATIONS

Trois religieuses de la Communauté des Filles de la Résurrection sont accueillies par le diocèse de Toulouse dans l’Ensemble paroissial de Tournefeuille ; elles résideront au presbytère de Saint-Simon.

Au 11 octobre 2022 :

Mme Claudine RIGAL est renouvelée dans sa mission de Responsable de la Pastorale des Nouvelles Croyances et Dérives Sectaires pour un mandat de trois ans.

Services généraux

Mme Michèle MARAVAL est renouvelée comme Responsable du Service diocésain de la Formation, pour un mandat de trois ans.

Mme Flamine FAVRET est renouvelée dans sa mission au Service de la Communication jusqu’au 30 juin 2023.

Service Diaconie

Mme Mélissa BOUGUI et M. Jean-Louis REULAND sont nommés Chargés de Mission pour la Pastorale des Migrants, pour un mandat de trois ans.

Sr Claude GRÈZE, de la Communauté Bonne Nouvelle – Quart Monde, est nommée Chargée de Mission pour la « Dynamique Place et parole des Pauvres », pour un mandat de trois ans.

Service Annonce et Croissance de la Foi

Sr Nathalie ALBERT, de la Congrégation Notre-Dame du Cénacle, Chargée de Mission pour la Pastorale des Jeunes Professionnels, est nommée, en outre, Responsable adjointe du Service Annonce et Crois-sance de la Foi, pour un mandat d’un an.

Mme Christelle BUSNARDO est nommée Chargée de Mission pour la Pastorale des enfants, pour un mandat d’un an.

Sr Agnès-Marie DUCHESNE, Ursuline de l’Union Romaine, est nommée Membre de l’Équipe d’Aumônerie de la Pastorale étudiante, pour mandat d’un an.

PAROISSES

Mme Anne-Marie CHAUDON, Animatrice en Pastorale sur le Doyenné Rive Gauche, est renouvelée dans sa mission, pour un mandat de deux ans.

Mme Prisca COSTES, Responsable de la Pastorale des Adolescents pour les Ensembles paroissiaux de Saint-Gaudens, Montréjeau, Salies-du-Salat et Aspet, est renouvelée dans sa mission, pour un mandat de trois ans.

Mme Catherine DELMAS, Responsable de la Pastorale de la Santé pour l’Ensemble paroissial de L’Union – Launaguet – St-Jean, est renouvelée dans sa mission, pour un mandat de trois ans.

Mme Constance FRUCHARD est nommée Responsable de la Pastorale des Adolescents pour l’ensemble paroissial de Saint-Étienne, pour un mandat de trois ans.

Mme Aurélie GAUTHIER, Responsable de la Pastorale des Adolescents pour l’Ensemble paroissial de Saint-Orens – Castanet, est renouvelée dans sa mission, pour un mandat de trois ans.

Mme Odile GISPALOU, Animatrice en Pastorale pour l’Ensemble paroissial Notre Dame de l’Ormette, est renouvelée dans sa mission pour un an.

Mme Christine MAZET est nommée Responsable de la Pastorale des Adolescents pour l’Ensemble paroissial de Tournefeuille, pour un mandat de trois ans.

Mme Cécile PHILIPPET, Responsable de la Pastorale des Adolescents pour les ensembles paroissiaux de Carbonne et Cazères, est renouvelée dans sa mission, pour un mandat de trois ans.

Mme Sandrine ROLLAND, Responsable de la Pastorale des Enfants pour l’Ensemble paroissial de Muret, est renouvelée dans sa mission, pour un mandat de trois ans.

Au 26 septembre 2022 :

Prêtres

Le P. Raymundo ADORMEO SERDON, clarétain, est nommé à partir du 5 octobre 2022, Curé de l’Ensemble paroissial de Muret. La communauté des clarétains de Muret est constituée en outre par le P. Rémi II MESSANGA et le P. Romuald WAMBO.

Le P. Norbert MWISHABONGO, Père Blanc, Curé de l’Ensemble paroissial des Minimes, est nommé Doyen de Toulouse Nord – Est pour un mandat de cinq ans à partir du 1er septembre 2022.

Diacres

M. l’abbé Cédric BLONDIN, nouveau Diacre en vue du presbytérat du diocèse de Basse-Terre, est nommé au service de l’Ensemble paroissial de Beauzelle et suivra l’année de formation diaconale au séminaire Saint-Cyprien de Toulouse.

M. Léon MAKONGA, Diacre permanent du diocèse de Toulouse, est nommé Membre de l’équipe d’Aumônerie de la clinique des Cèdres.

Collège des Consulteurs

M. l’abbé Simon d’ARTIGUE, M. le chanoine Stéphane AYOUAZ, M. l’abbé Daniel BROUARD DERVAL, M. l’abbé Hervé GAIGNARD, M. l’abbé Vincent GALLOIS, M. l’abbé Guillaume LOZE, M. l’abbé Philippe PARANT, M. l’abbé Simoné SIONÉ sont nommés membres du Collège des Consulteurs pour cinq ans à partir du 1er septembre 2022.

Équipe « Jeunes et liturgie »

M. Xavier CADOUR, Mme Pauline CADOUR, M. l’abbé Antony MAIA, M. Hadrien THOMAS sont renouvelés dans leur mission de membres de l’Équipe « Jeunes et Liturgie » dont M. l’abbé Aymar de LANGAUTIER est nommé responsable pour un an, à partir du 1er septembre 2022.

INFORMATIONS

M. l’abbé Oscar AKOHA , prêtre du diocèse de La Rochelle et Saintes, est accueilli dans le diocèse de Toulouse pour une mission d’études ; il résidera au Séminaire Saint-Cyprien et rendra des services aux paroisses de Saint-Nicolas et du Sacré-Cœur.

, prêtre du diocèse de La Rochelle et Saintes, est accueilli dans le diocèse de Toulouse pour une mission d’études ; il résidera au Séminaire Saint-Cyprien et rendra des services aux paroisses de Saint-Nicolas et du Sacré-Cœur. M. l’abbé Éric NDIKUBWAYO , prêtre du diocèse de La Rochelle et Saintes, est accueilli dans le diocèse de Toulouse pour un stage pastoral d’un an au service des paroisses de Saint-Nicolas et du Sacré-Cœur.

, prêtre du diocèse de La Rochelle et Saintes, est accueilli dans le diocèse de Toulouse pour un stage pastoral d’un an au service des paroisses de Saint-Nicolas et du Sacré-Cœur. M. l’abbé Tanios BTEICH, prêtre libanais en mission d’études, Curé de la paroisse maronite de Toulouse, réside depuis juillet 2022 au presbytère de la paroisse Saint-François d’Assise. La communauté maronite, accueillie jusqu’ici par la paroisse Saint-Marc, partagera l’église et les salles paroissiales avec les paroissiens de Saint-François d’Assise, à partir d’octobre 2022.

Composition du conseil presbytéral, depuis le 6 juillet 2022 :

Mgr de KERIMEL

Par le grâce de Dieu

Et l’autorité du Siège apostolique

Archevêque de Toulouse

Rend publique

LA COMPOSITION DU CONSEIL PRESBYTÉRAL

DU DIOCÈSE DE TOULOUSE

au 6 juillet 2022 :

Membres élus

M. l’abbé François ANDRÉ

M. l’abbé Jean ARFEUX

Mgr Xavier d’ARODES

M. le Chanoine Stéphane AYOUAZ

M. le Chanoine Lizier de BARDIES

M. le Chanoine Jacques CHÉRUBIN

M. l’abbé Cyprien COMTE

M. l’abbé John CONNOLLY

M. l’abbé Vincent GALLOIS

M. l’abbé Jean-Marie HARY

Fr Philippe JAILLOT O.P.

M. l’abbé Guillaume LOZE

M. l’abbé François MONIER

M. l’abbé Philippe PARANT

M. l’abbé Josselin PRÉVOST

M. l’abbé Thierry PORRAL

M. l’abbé François REMAURY

M. l’abbé Simoné SIONÉ

Membres de droit

M. l’abbé Hervé GAIGNARD, Vicaire général

M. l’abbé Simon d’ARTIGUE, Vicaire épiscopal

M. l’abbé Joseph BAVURHA BAHATI, Vicaire épiscopal

M. l’abbé Daniel BROUARD-DERVAL, Vicaire épiscopal

M. l’abbé François CHAUBET, Vicaire épiscopal

Membres nommés par Mgr l’Archevêque

M. l’abbé Amian Frédéric ADJE

M. l’abbé Gibson BANGU

M. l’abbé Régis L’HUILLIER

En novembre 2022 (cf. supra) le Conseil Presbytéral du diocèse a procédé à l’élection de son Secrétaire général : Mgr Xavier d’ARODES de PEYRIAGUE, et de son Bureau : MM. Les abbés Guillaume LOZE, Frédéric ADJÉ AMIAN, Jean ARFEU, Philippe PARANT.

Mgr Xavier d’ARODES de PEYRIAGUE est nommé Aumônier national de Lourdes-Cancer-Espérance.