Diocèse de Digne : un prêtre ordonné en 2016 quitte le sacerdoce

Un prêtre ordonné en 2016 à Digne, il y a sept ans, donc, quitte le sacerdoce. Mgr Gobilliard, évêque du diocèse de Digne communique :

“Aujourd’hui, le père Guillaume Vivicorsi a décidé de quitter l’exercice du ministère sacerdotal.

Cette décision a été murie depuis plusieurs mois et n’a d’autre raison que celle qu’il a lui-même exprimée aux fidèles de sa paroisse et qu’il résume ainsi :

« Je quitte l’Église pour une raison simplement philosophique. Je me suis interrogé sur l’intelligence de la foi (et non sur la foi en elle-même) et j’ai réalisé qu’elle devenait douteuse dans les structures rationnelles contemporaines. Je ne pouvais plus annoncer ma foi avec conviction suite à cela. Par souci de cohérence, j’ai décidé de suspendre mon sacerdoce ».

Le diocèse accompagnera sa reconversion professionnelle en le soutenant financièrement, en prenant en charge sa mutuelle santé et en lui offrant un bilan de compétence.

Nous assurons de notre prière tous les fidèles qui seront affectés par ce départ, ses amis, ses confrères diacres et prêtres. Nous savons combien l’exercice du ministère sacerdotal est difficile et exigeant. Je voudrais assurer tous les prêtres qui servent notre diocèse de mon soutien et les remercier chaleureusement de leur dévouement. Nous avons besoin d’eux. J’invite les fidèles à les soutenir par leur charité bienveillante et j’invite les prêtres à toujours plus se soutenir mutuellement par la charité fraternelle. Merci aussi au père Guillaume pour le service qu’il a rendu au diocèse pendant 7 ans. Nous prions pour lui“.

Le diocèse de Digne ne comptait en 2019 que 31 prêtres résidents (dont 20 incardinés) et quatre religieux.