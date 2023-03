Nice : les nominations diocésaines

Voici les nominations diocésaines de Nice, parues en plusieurs vagues :

En mars 2023 :

Services diocésains

Pôle «Jeunes»

M. Raphaël BERGEON est nommé délégué diocésain de l’Aumônerie de l’Enseignement Public (AEP).

Pôle «Solidarités»

Mme Delphine HERMIL est nommée coordinatrice du pôle «Solidarités». Sa nomination prendra effet le 15 mars prochain.

Un service diocésain de la pastorale du handicap est créé au sein du pôle «Solidarités». Avec une équipe de bénévoles, en lien avec les paroisses et communautés, il a pour but de promouvoir la personne, adulte ou enfant, touchée par différentes formes de handicap, ainsi que sa famille et ses proches, dans son chemin de vie et de foi. Mme Sophie MALDAGUE est nommée déléguée diocésaine du service de la pastorale du handicap.

Divers

Mgr l’évêque confirme l’élection par le chapitre cathédral, le 27 février 2023, de M. le chanoine Jean-Marie TSCHANN, comme Doyen pour une durée de 6 ans.

Mgr Bernard VEÏSSE est nommé chancelier de l’ordre du mérite diocésain.

M. l’abbé Vincent BOTTIN est nommé délégué épiscopal pour les confréries de pénitents. Un conseil diocésain sera constitué prochainement pour l’accompagnement et le développement des confréries dans le diocèse.

M. le chanoine Jean-Louis GIORDAN est nommé chapelain de l’archiconfrérie de la Miséricorde de Nice (pénitents noirs).

M. l’abbé Frédéric SANGES, est nommé référent catholique au sein d’Alpes-Maritimes Fraternité.

Commission doctrinale diocésaine

À la suite du décret du 6 mars 2022, voici la composition de la commission doctrinale présidée par Mgr l’évêque:

M. le chanoine Philippe ASSO; MM. les abbés Sylvain BRISON, Thierry DASSÉ, Cyril GELEY (vicaire général) et Franklin PARMENTIER; MM. Jérôme DAHER (responsable du service des formations et directeur de l’ITFP) et Hervé PASQUA; Mme Geneviève LACHAUSSÉE.

Commission diocésaine d’Art sacré (CDAS)

Voici la composition de la CDAS, qui est nommée jusqu’au 31 août 2026:

M. Gilles BOUIS, délégué épiscopal

MM. les abbés Michel ANGELLA, Jean-Paul FILIPPI; Fr. Yves-Marie LEQUIN, o.p.; M. Claude SEGUIN, diacre; MM. Frédéric CHASTENET DE GERY (économe diocésain) et Laurent-Cyprien GIRAUD; MMES Chrystel NAUJOKS et Marie-Thérèse REBAT.

Mercredi 1er mars AD 2023

+ Jean-Philippe NAULT

En décembre 2022 :

Services diocésains

Pôle «Annonce de la foi»

Le frère Marco SAVIOLI o.f.m, avec l’accord de son supérieur, est nommé modérateur du service des vocations. Il constitue une équipe autour de lui pour cette mission.

En absence de délégué diocésain du service catéchèse-catéchuménat, Mme Catherine BARRIER, est nommée ad interim déléguée diocésain du catéchuménat.

Le père Paul-Marie CATHELINAIS, o.p., avec l’accord de son prieur, est nommé modérateur du service diocésain de la famille.

M. et Mme Emmanuel et Laetitia BOGEAT et M. et Mme Gilles et Béatrice MIKOLAJEZAK sont nommés co-responsables du service diocésain de la famille pour une durée d’un an (jusqu’au 31 août 2023). Ils assureront cette co-responsabilité avec M. et Mme Rémy et Anne-Cécile GIACCHERO.

Dans le cadre de la réforme du service diocésain des formations, MM. les abbés François BANVILLET, Nikodem BOLDYS et Mario SAINT-PIERRE et Mme Bérénice GERBEAUX, sont nommés membres de l’équipe de formation des prêtres. L’abbé François BANVILLET en assurera la coordination.

L’aumônerie des chrétiens issus des milieux musulmans (ACIMM) est créée afin d’accueillir, d’accompagner les personnes issues des milieux musulmans qui ont été baptisées ou qui souhaitent l’être. Cette aumônerie est rattachée au service catéchèse-catéchuménat. Le père Jean LESPARRE, o.p., avec l’accord de son prieur, est nommé aumônier diocésain de l’ACIMM.

Pôle «Solidarités»

Mme Marie SALVIATI, devenant assistante de l’évêque et du vicaire général, devient à partir du 1er janvier 2023, coordinatrice ad interim du pôle solidarité jusqu’à la nomination de son successeur. Elle demeure au conseil restreint durant la période d’interim.

M. les abbés Etienne BEHALAINA, Marcel RAMISY et Marc TONGALAHY, assureront à tour de rôle la messe mensuelle pour la communauté malgache.

Pôle «Dialogue avec le monde»

M. l’abbé François BANVILLET, est nommé aumônier des diverses associations militaires et d’anciens combattants.

Divers

M. l’abbé André-Jacques ASTRE, pour raison de santé, est déchargé de ses missions d’aumônier du clergé et de prêtre auxiliaire à la paroisse saint Armentaire. Il demeure aumônier de l’hospitalité diocésaine Notre-Dame de Lourdes.

M. l’abbé Laurent ISNARD, est nommé aumônier adjoint de l’hospitalité diocésaine Notre-Dame de Lourdes. Il conserve ses autres missions.

M. l’abbé Jean-Louis GAZZANIGA, est nommé aumônier du clergé.

M. Jean-Pascal CHOURY, est nommé délégué diocésain à la protection sociale du clergé à partir du 1er janvier 2023.

A partir du 1er janvier 2023, la délégation à la protection sociale du clergé sera composée de MM. les abbés Jean-Louis GAZZANIGA (aumônier du clergé) et Cyril GELEY (vicaire général), de Mmes Sandrine MACCIOTTA (assistante sociale) et Pascale VERRIEN et de MM. Gérard ADOUARD, Jean-Pascal CHOURY (délégué diocésain), et Alain PERCIVALLE.

Jeudi 8 décembre AD 2022

en la solennité de l’Immaculée Conception

+ Jean-Philippe NAULT

De mandato

Chanoine Stéphane DRILLON

Chancelier

Remerciements

Mme Christine BRUN, après 23 ans comme assistante sociale du clergé et 3 ans comme déléguée diocésaine, prend sa retraite. Qu’elle soit remerciée pour le travail accompli auprès des prêtres dont beaucoup jusqu’à leur mort. Elle sera remplacée comme assistante sociale par Mme Sandrine MACCIOTTA à partir du 1er janvier 2023.

Septembre 2022 :

Services diocésains

Pôle «Jeunes»

Mme Nathalie POUCHELE est nommée responsable diocésaine de l’Aumônerie de l’Enseignement Public (AEP) pour une durée d’un an renouvelable.

Pôle «Solidarités»

M. Claude SEGUIN, diacre, est nommé responsable diocésain de la Pastorale des migrants.

M. Philippe COLLET, diacre, est nommé responsable diocésain adjoint de la Pastorale des migrants.

M. Gilles BALSAN, après une première lettre de mission, est nommé délégué diocésain de la Coopération missionnaire pour une durée de trois ans.

Mme Thi-Nhung TRAN-DUMAINE, après une première lettre de mission, est nommée référente de l’Équipe diocésaine d’écologie intégrale pour une durée de trois ans.

Doyenné des Pays de Lérins

M. l’abbé François de Paul RAKOTOMANA, du diocèse de Tsiroanomandidy (Madagascar), avec l’accord de son évêque, est nommé vicaire à la paroisse Saint-Vincent de Lérins. Il résidera au presbytère de Pégomas.

M. l’abbé Etienne RANDRIAMANANTSOA, du diocèse de Tsiroanomandidy (Madagascar), avec l’accord de son évêque, est nommé vicaire à la paroisse Notre-Dame de Vie. Il résidera au presbytère de sainte Philomène au Cannet.

Divers

M. l’abbé Luc DENOYER est mis à disposition du diocèse de Gap pour une durée d’un an. Mgr Xavier MALLE l’a nommé chapelain au sanctuaire Notre-Dame du Laus.

Ces nominations ont pris effet le 1er septembre 2022.

Jeudi 9 septembre AD 2022

+ Jean-Philippe NAULT

De mandato

Chanoine Stéphane DRILLON

Chancelier

Juillet 2022 (pour prendre effet au 1er septembre) :

Doyenné du Bassin antibois

M. l’abbé Etienne BEHALAINA, est nommé vicaire à la paroisse saint Armentaire. Il résidera au presbytère rue Clemenceau, à Antibes.

M. l’abbé Alexis BARRAZA DIAZ, diacre, est nommé à la paroisse saint Armentaire. Il résidera au presbytère rue Clemenceau, à Antibes.

Doyenné de Nice-centre

M. l’abbé Ahmed SOMÉ, du diocèse de Diébougou, avec l’accord de son évêque, est nommé vicaire à la paroisse Notre-Dame de l’Assomption. Il résidera au presbytère de la basilique Notre-Dame de l’Assomption.

Le frère Paul-Marie CATHELINAIS, o.p., avec l’accord de son provincial, est nommé chapelain de la basilique-cathédrale sainte Marie – sainte Réparate.

Le frère Yves-Henri RIVIERE, o.p., avec l’accord de son provincial, est nommé chapelain de la basilique-cathédrale sainte Marie – sainte Réparate.

Divers

M. l’abbé Jean-Louis GAZZANIGA, est nommé aumônier de l’ACE.

Ces nominations prendront effet le 1er septembre 2022.

5 juillet AD 2022

+ Jean-Philippe NAULT

Départs

M. l’abbé Pierre-Emmanuel LIPPÉ, du diocèse de Perpignan, après 7 ans au service de la communauté de l’Arche à Grasse et de la paroisse Saint Honorat, quitte le diocèse pour de nouvelles missions. Nous rendons grâce pour son ministère au service du diocèse de Nice et nous l’assurons de notre gratitude et de notre prière. [En septembre 2022 il est nommé par l’évêque de Perpignan aumônier de la maison de retraite des Petites soeurs des Pauvres, à Perpignan]