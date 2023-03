Pèlerinage en Pologne

L’Abbé Cyrille Debris, avec son association Exaltavit Humiles, propose un pèlerinage de 11 nuits en Pologne sur les traces de S. Hedwige de Silésie et des martyrs du totalitarisme nazi (S. Édith Stein, S. Maximilien-Marie Kolbe, Bx Gerhard Hirschfelder) ou communiste (Bx. cardinal Wyszyński, Père Jerzy Popiełuszko). Messe traditionnelle et chapelet proposés tous les jours.

Centré sur deux régions magnifiques de confins disputés entre Slaves et Germains : la Silésie dans les montagnes des Sudètes au Sud-Ouest (Wrocław – Breslau) et la Poméranie au Nord, sur le littoral de la Baltique (Gdańsk – Dantzig) lié à la fin du communisme (Lech Wałęsa et Solidarność, soutenu par Jean-Paul II).

Visite des villes, cathédrales (Oliwa, Pelplin, Frombork), abbayes et sanctuaires baroques (Krzeszów, Wambierzyce, Lubiąż), et églises luthériennes en colombages exceptionnelles (Świdnica et Jawor), châteaux royal de Varsovie, de Wilanów pour Jean III Sobieski, vainqueur des Turcs au siège de Vienne en 1683, des chevaliers teutoniques à Malbork ou des comtes Raczyński à Rogalin (Posnanie). Découverte de la nature (ambre, papier, eau) et des figures de science comme Nicolas Copernic.

Logement de qualité dans hôtels avec piscine, en centre-ville ou sur la plage.

Prix de 1.875 € sur base chambre double tout compris (sauf déjeuner car copieux petits-déjeuners et dîners), 310 € en supplément individuel. Départ en avion Air France de Roissy. Possibilité de s’arranger pour d’autres départs.

Pour tout renseignement, se rendre sur le site Exaltavit Humiles ou sur le site de l’Opus Sacerdotale et contacter l’Abbé Cyrille Debris : [email protected] et 06 02 31 77 59.