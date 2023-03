Le doyen de Bonn quitte le Chemin synodal

Le doyen – archiprêtre – catholique de la ville de Bonn, Wolfgang Picken, a démissionné de son mandat du Chemin synodal. Il a déclaré que le besoin de réforme ne devrait pas être une excuse pour s’éloigner de l’unité avec le reste de l’Eglise et a dénoncé le manque de débat sérieux au sein même du Chemin synodal. Il a déclaré que le « manque de culture du débat et de discussions critiques » du Chemin synodal l’avait déçu et rendait « la participation impossible ».

Les critiques et les objections, comme la récente intervention du Vatican, ont été largement ignorées, au profit de la poursuite imperturbable de son propre programme. Le Chemin synodal dit que le principe de base de la synodalité est de s’écouter les uns les autres et d’engager un dialogue sérieux ». Mais le Chemin synodal l’exige du pape et du Vatican, sans le respecter.