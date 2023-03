Des rites païens dans la messe ?

Encore une application de la lettre Desiderio Desideravi ? Après plus de 500 ans d’évangélisation voilà que l’on veut introduire des rites païens. Le diocèse de San Cristobal, dans le sud du Mexique, va envoyer au pape François une proposition visant à inclure les rites indigènes mayas, tels que la danse, la musique et la participation des femmes, dans les messes catholiques. Qu’en pense la cardinal Roche ?

Il s’agit de la deuxième proposition de ce type à émaner de la communauté de l’Église catholique ; la première proposition sur les peuples autochtones provenait de la République du Zaïre, en Afrique. Le cardinal Felipe Arizmendi Esquivel, qui coordonne les travaux, a expliqué que la proposition sera présentée en avril à l’assemblée de la Conférence épiscopale mexicaine (CEM) et en mai elle sera présentée à Rome par l’archevêque de Puebla, Víctor Sánchez, président de la commission pastorale de la liturgie. Ces adaptations liturgiques visent à unir les communautés “en respectant leur valeur, en tenant compte de la culture des peuples d’origine”, a déclaré l’évêque de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez.

Les chefs religieux ont conclu une réunion au Chiapas cette semaine, à laquelle ont également participé Monseigneur Aurelio García Macías, sous-secrétaire du dicastère du Vatican pour le culte divin et la discipline des sacrements, ainsi que des prêtres et des catéchistes autochtones.

Aguilar Martínez a ajouté que “ces célébrations existent déjà en tzeltal et en tzotzil”. Et en latin ? Ah non, c’est interdit…