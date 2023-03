Et n’oubliez pas chaque jour votre “examen de conscience écologique”…

Si vous vous interrogez encore sur vos efforts de Carême, consultez la proposition du diocèse de Limoges :

Pour le Carême de cette année, nous vous invitons à aller plus loin sur votre chemin de conversion écologique. Grâce au calendrier de Carême, nous vous encourageons à réfléchir et à agir, chaque semaine, autour de questions en lien avec nos péchés sociaux et écologiques.

Alors que nous réfléchissons à la souffrance et à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, prenons “une douloureuse conscience” (LS 19) de tout ce qui doit mourir en nous afin de nous engager réellement pour un monde plus juste et durable.

Nous sommes convaincus que le Saint-Esprit nous donnera la force nécessaire pour avancer sur ce chemin de conversion écologique, en prenant la pleine responsabilité de nos actes et en nous entraidant, afin de s’éloigner de la tombe des péchés écologiques pour entrer dans une nouvelle vie de conversion écologique. »