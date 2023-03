Les évêques de France en Irak aux côtés des chrétiens d’Orient

Du 5 au 9 mars, deux ans jour pour jour après la visite historique du pape François, et cinq années après la chute de Daesh, les évêques de France sont en Irak afin de s’informer de la situation des chrétiens d’Orient et de leur manifester le souci constant de l’Église de France à leur égard. À leur arrivée, ils ont visité la cathédrale syriaque catholique de Bagdad, frappée par un attentat meurtrier en 2010.

Composée de Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et Président de la CEF, Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, Mgr Lebrun, archevêque de Rouen, et du père Hugues de Woillemont, Secrétaire général et porte-parole de la CEF, cette délégation visite Bagdad, Mossoul, Qaraqosh et Erbil, accompagnée de Mgr Pascal Gollnisch, Vicaire général de l’Ordinariat pour les catholiques orientaux de France et Directeur général de L’Œuvre d’Orient.

La délégation rencontre le patriarche chaldéen Sa Béatitude Louis Raphaël Ier Sako, le nonce apostolique Mgr Leskovar, M. l’ambassadeur de France Éric Chevalier, les consuls d’Erbil et de Mossoul, ainsi que des évêques de différents diocèses d’Irak. Elle visite également l’hôpital Saint-Raphaël, l’école des sœurs dominicaines de la Présentation, une maison d’accueil de femmes en détresse et des paroisses de Kirkouk où elle rencontrera des jeunes.