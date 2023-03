Terres de Mission : émission du 05/03/2023 (n°303)

Terres de Mission évoque la chute du nombre de prêtres en Europe et reçoit l’abbé Viot sur l’idée évoquée en Belgique (et plus largement dans plusieurs pays d’Europe, en marge du synode sur la synodalité) d’une Eglise sans prêtre.

Puis, Alexis Maillard, directeur du site jesusmarie.com, présente ce site qui offre à l’internaute de nombreuses ressources théologiques et spirituelles.