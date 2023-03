Mgr Yves Baumgarten Aumônier général de la Maintenance des confréries de pénitents

En remplacement de Mgr Norbert Turini, le conseil permanent de la CEF a nommé Mgr Yves Baumgarten comme Aumônier général de la Maintenance des confréries de pénitents de France et de Monaco.

Message aux Pénitents

Tout nouvellement nommé aumônier général des confréries, je veux tout d’abord vous dire ma joie de recevoir cette mission. Je remercie vivement le grand maitre et Mgr Turini qui m’ont encouragé à accepter.

Evêque du Puy-en-Velay depuis à peine un an, j’ai appris à découvrir mon diocèse, sa beauté, son histoire, sa dévotion mariale et ses richesses, parmi celles-ci les confréries de pénitents. Venant du diocèse de Lyon je connaissais peu cette réalité. Très vite, j’ai perçu dans les confréries et dans la vocation des pénitents une belle et profonde expression de la foi chrétienne. L’implication dans la vie priante de l’Église, l’engagement caritatif dans la société ont façonné des générations de chrétiens debout dans leur foi. Cette conviction de servir s’enracine dans une profonde humilité dont le service liturgique de la semaine sainte est un sommet.

J’avoue avoir été conquis par cette intuition des confréries au service de notre Église. Mon souhait est de pouvoir faire naitre des petites sœurs à celles qui existent déjà dans le diocèse du Puy.

Les manifestations publiques de notre foi, à travers les processions, les pèlerinages font œuvre d’évangélisation dans un monde qui perd ses valeurs et ses traditions. Nous voulons les relever et les défendre : In hoc signo vinces. Le Christ vainqueur demeure encore aujourd’hui un signe d’espérance pour tous.

Au cours des différentes maintenances, j’aurai l’opportunité de vous rencontrer et de faire connaissance au sein de vos confréries respectives. Ma joie est grande car cette année c’est la confrérie de Tence du diocèse du Puy qui nous accueillera et nous rassemblera pour notre maintenance nationale. Cette confrérie récemment reconstituée grâce à la volonté de son recteur avec l’aide de l’ensemble des pénitents a déjà tout préparé.

Je salue amicalement chacun d’entre vous et vous donne rendez-vous les 17 et 18 juin prochain à Tence !

Que le Seigneur vous bénisse !

+ Yves Baumgarten