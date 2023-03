Extrait de la Lettre pastorale de Mgr Jean-Luc Garin, évêque de Saint-Claude :

Le pape Benoît XVI, qui vient de rejoindre la maison du Père, avait développé une réflexion prophétique sur l’Église pour le troisième millénaire :

« Un chrétien ne peut jamais être seul, être chrétien signifie être en che- min avec les autres. (…) Comment l’Église vivra-t-elle dans cette société de plus en plus déchristianisée ? Elle devra précisément former de nouvelles sortes de communauté, les compagnons de route devront se grou- per en se portant plus fortement les uns les autres, et en vivant dans la foi. (…) En d’autres mots, si la société dans sa totalité n’offre plus d’envi- ronnement chrétien – elle n’en a pas offert non plus durant les quatre ou cinq premiers siècles – l’Église doit elle-même former des cellules où l’on pourra expérimenter et pratiquer en petit le grand espace de l’Église, en se soutenant, se portant mutuellement, en marchant ensemble. »

On trouve dans ce paragraphe une autre belle intuition qui exprime la vocation des fraternités paroissiales : rassembler des compagnons de route qui se portent plus fortement les uns les autres et qui « expérimentent en petit le grand espace de l’Église ». La fin de ce texte, « marcher ensemble », est d’autant plus suggestive qu’elle nous rappelle la démarche synodale.