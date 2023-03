Le 4 mars 2023, samedi des Quatre-Temps de Carême, au séminaire Saint-Pie X d’Ecône (Suisse), Mgr Tissier de Mallerais a conféré la tonsure à 10 séminaristes (6 Français, 2 Italiens, 1 Luxembourgeois et 1 Suisse) ainsi qu’à un Capucin de Morgon, et des ordres mineurs (portier et de lecteur) à 9 autres (1 Belge, 6 Français, 1 Espagnol et 1 Suisse) ainsi qu’à 2 Capucins de Morgon.