Origine du Pèlerinage aux Lucs (25 mars)

Nous avons évoqué le prochain Pèlerinage aux Lucs sur Boulogne le samedi 25 mars 2023 en hommage aux enfants martyrs massacrés par les colonnes infernales. Le responsable de ce pèlerinage évoque la création de ce pèlerinage.

Quelle est l’origine de ce pèlerinage ?

Ce pèlerinage existe depuis une vingtaine d’années. Il est né sous l’impulsion de quelques laïcs et du Révérend Père Argouarc’h de la Sainte Croix de Riaumont, dans le seul but de pousser à la béatification des martyrs des Lucs. Il faut noter cependant qu’une cause de béatification ne peut être portée que par l’évêque du lieu. Celui-ci nous envoie tous les ans sa bénédiction et nous soutient par la prière.

Nous avons également l’assistance d’autres curés de Vendée, prêtres diocésains ou membres d’instituts religieux comme la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre, qui viennent confesser pendant le pèlerinage.

Malheureusement, ce pèlerinage est encore trop confidentiel. Il y a certes de plus en plus de personnes qui y participent mais il mériterait que tous les catholiques de Vendée s’y joignent. Sur ce territoire irrigué par le sang des martyrs, « semence de chrétiens », nous souhaitons un engouement massif pour cette noble cause. Nous aimerions également que notre évêque vienne avec nous et fasse avancer la cause de béatification.

À partir de l’année prochaine, nous constituons une association de laïcs pour encadrer l’évènement plus efficacement. Notre aumônier demeure le père Argouarc’h mais nous rajeunissons l’équipe en nous appuyant sur les bonnes volontés qui s’investissent déjà depuis quelques temps dans ce pèlerinage. Cela permettra de mieux organiser la logistique et la communication, et de le faire grossir.

Pour le moment, nous sommes soutenus par la direction des pèlerinages vendéens diocésains : ils nous aident dans la communication avec les mairies et les gendarmeries.

